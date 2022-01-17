Санитарно-гигиенические станции в Чехии не будут отслеживать контакты всех зараженных

​Гигиенисты будут в основном отслеживать контакты зараженных людей в определенных возрастных категориях — до 18 лет и старше 65 лет. Новую методическую инструкцию представила главный санитарный врач Чехии Павла Сврчинова. В связи с распространением более заразного варианта омикрон ожидается, что инфицированных будет много и областные санитарно-эпидемиологические станции не смогут отследить все контакты.

Приоритетными группами для отслеживания контактов будут пожилые люди, дети и подростки до 18 лет, контакты которых легко отследить по спискам учеников в классе, и социальные работники, например, сотрудники домов престарелых.

Таким образом, государство не отказывается полностью от отслеживания контактов, однако будет следить за тем, чтобы санитарно-гигиенические станции не были перегружены. Остальные люди должны будут самостоятельно заполнить специальный документ (им придет уведомление по смс).

«Определяются приоритетные группы, контакты которых в случае подтверждения covid-19 будут отслеживаться в приоритетном порядке по телефону», — описывает пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ондржей Якоб.

По его словам, такая процедура также соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Согласно последним данным, гигиенисты в настоящее время могут оперативно (в течение 24 часов) контактировать примерно 30% инфицированных (новые случаи) и 75% рискованных контактов.

Успех отслеживания зависит от региона. В то время как в Праге, где наблюдается резкий рост числа новых случаев, в течение 24 часов можно связаться только с 8% инфицированных, в Моравско-Силезском, Устецком и Южночешском регионах этот показатель превышает 70%. В Праге также самый низкий средний показатель рискованных контактов за 7 дней. На прошлой неделе он составлял 2,24, а в Пардубицком и Карловарском краях, где жителей меньше, наоборот, — больше 4.

Источник: ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: