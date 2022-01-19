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Эпидемия коронавируса в Чехии набирает обороты

Эпидемия коронавируса в Чехии набирает обороты

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Во вторник тесты в Чехии выявили рекордные 28 469 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 3 706 случаев — это повторное заражение covid-19. Число госпитализированных сократилось на 25 человек и составило 1 635.
Эпидемия коронавируса в Чехии набирает обороты

Количество новых случаев заражения за последние семь дней на 100 000 жителей выросло до с 799 до 950. Заболеваемость растет во всех регионах.

Наихудшая ситуация по-прежнему в Праге с показателем заболеваемости 1 819 случаев на 100 тысяч жителей. 18 января в столице ежедневное число подтвержденных случаев снова стало рекордным: тесты подтвердили 5741 положительный результат. В Среднечешском крае заболеваемость по-прежнему превышает 1 000 случаев на 100 тысяч жителей. Ниже всего показатель заболеваемости на Высочине и в Моравско-Силезском регионе (529 и 552 новых случая, соответственно).

С 17 января, когда началось обязательное массовое тестирование сотрудников в чешских компаниях и на предприятиях, количество проведенных тестов составило 128 462, что на 29 000 больше, чем неделю назад. Было проведено 27 138 антигенных тестов и 101 324 ПЦР-теста.

В Чехии на данный момент коронавирусом заразились 2 652 684 человека, из которых 36 937 умерли. Госпитализировано 1 635 пациентов, из них 252 — в тяжелом состоянии. 

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус статистика Чехия
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