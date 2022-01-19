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Мужчине в Чехии грозит тюрьма за несоблюдение карантина

Мужчине в Чехии грозит тюрьма за несоблюдение карантина

420on.cz 469
​У мужчины был положительный тест на коронавирус, но он без медицинской маски перемещался по улицам, а также общался с пожарными и полицейскими.
Мужчине в Чехии грозит тюрьма за несоблюдение карантина

На прошлой неделе следователи по уголовным делам Бенешова возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины из Влашима, которого они обвинили в совершении преступления, связанного с распространением заразной болезни. 

В ноябре в Бенешовском районе вспыхнул пожар в коттедже, при пожаре присутствовал хозяин дома — 43-летний мужчина, который должен был в это время находиться в изоляции совсем в другом месте в связи с положительным тестом на COVID 19. Несмотря на это, мужчина в Бенешове передвигался без каких-либо средств защиты органов дыхания, и тем самым мог по неосторожности заразить 68 пожарных, 6 полицейских и 2 медицинских работников, которые оказывали помощь на месте пожара.

Через несколько дней этот же человек на своем автомобиле выехал за пределы места, где должен был находиться в самоизоляции, не имея средств защиты органов дыхания. Вместе с ним в машине ехали еще двое пассажиров. Во время этой поездки его остановили и проверили сотрудники полиции из Влашима. Он  не сообщил сотрудникам полиции, что у него положительный результат теста на COVID-19 и у него не было медицинской маски при общении с ними.

Таким образом, мужчина подверг двух своих попутчиков риску заражения COVID-19 и полицейских во время досмотра, а также 76 сотрудников подразделений IRS, которые пришли ему на помощь в экстренной ситуации и ликвидировали пожар в доме.

Если суд признает 43-летнего мужчину виновным в распространении заразной болезни, он может провести три года в тюрьме.

Источник: tydenikpolicie.cz

 

 

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Темы
коронавирус Чехия полиция пожарники пожар
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