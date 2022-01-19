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Школам в Чехии предоставят дополнительные дни отпуска и возможность переходить на онлайн обучение во время эпидемии

Школам в Чехии предоставят дополнительные дни отпуска и возможность переходить на онлайн обучение во время эпидемии

420on.cz 311
Школы смогут самостоятельно объявлять дополнительный специальный отпуск или вводить дистанционное обучение продолжительностью до десяти дней, если из-за Covid-19 большое количество учителей будут находиться на карантине. Законопроект, представленный министром образования Петром Газдиком, сегодня был одобрен правительством.
Школам в Чехии предоставят дополнительные дни отпуска и возможность переходить на онлайн обучение во время эпидемии

Депутаты должны обсудить закон на следующей неделе, чтобы он вступил в силу как можно скорее. Родители детей в возрасте до десяти лет получат право на денежное пособие по уходу во время дистанционного обучения и дополнительного отпуска в школах.

Еще до заседания правительства Газдик заявил журналистам, что предлагаемый закон должен распространяться не только на текущую ситуацию, когда из-за нового штамма вируса омикрон увеличивается количество случаев заболевания и карантина. «Это общий закон, который может быть применен в любое время в будущем, когда будет объявлена ​​чрезвычайная ситуация в связи с пандемией, и директора решат, что такая ситуация наступила», — сказал он.

В настоящее время закон об образовании позволяет директорам школ объявлять пять выходных дней в году по серьезным причинам, особенно организационным и техническим. По данным министерства, большинство из них уже использовали или запланировали это количество дней в текущем учебном году. Санитарная станция может принять решение о закрытии школы с большим количеством инфицированных учеников. По словам Газдика, новый закон должен помочь директорам справляться с ситуациями, когда большее количество учителей оказывается на карантине.

Начальные, средние, высшие профессиональные, базовые художественные и языковые школы должны иметь возможность объявлять специальный отпуск директора или вводить дистанционное обучение самостоятельно. Для детских садов предложение предусматривает только возможность дополнительного отпуска. Участие в специальном дистанционном обучении должно быть обязательным для учащихся, за исключением базовых художественных и языковых школ. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
школы дети Чехия коронавирус правительство Министерство здравоохранения Министерство образования
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