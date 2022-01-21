Среди работников чешских компаний за 4 дня выявлено 17 682 положительных теста на коронавирус

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ондржей Якоб. Общее количество людей, протестированных в первую неделю, неизвестно. Компании должны сообщать в Минздрав только о положительных случаях.
Обязательное тестирование на коронавирус в компаниях и школах продолжится как минимум до середины февраля. В отличие от тестирования в школах работники компаний после получения положительного результата антигенного теста не должны проходить проверочный ПЦР-тест, но в то же время у них не будет официального подтверждения о том, что они переболели covid-19. Если сотрудник все-таки пройдёт ПЦР-тест, при отрицательном результате он может сразу же прекратить карантин. Без ПЦР-теста человек должен провести в карантине пять дней, прежде чем он выйдет на работу.
С 17 января тестирование на коронавирус должны проходить все работники чешских компаний — привитые и непривитые. Это около 4 миллионов человек — государственные служащие, работники частных компаний и индивидуальные предприниматели. Людям, работающим дома, проходить тесты не нужно.
Результаты положительных антигенных тестов в школах или на работе не включаются в ежедневную статистику положительных результатов тестирования. В четверг лаборатории Чехии провели более 100 000 тестов ПЦР, было выявлено 26 907 новых случаев заболевания и около 3 600 — повторное заражение коронавирусом.
Источник: ceskenoviny.cz
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