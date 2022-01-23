Минздрав Чехии хочет установить новые правила карантина и ПЦР-тестирования

Правительство Чехии планирует ввести новые правила: любой, кто переболел COVID-19, будет рассматриваться как человек, который не может снова заразиться в течение 30 дней. С такой инициативой выступил министр здравоохранения Властимил Валек.

Людям с положительным результатом ПЦР-теста на Covid-19 не нужно будет проходить тестирование в течение 30 дней. Министерство здравоохранения предлагает правительству обсудить это предложение в среду, 26 января. Изменения могут вступить в силу в понедельник, 31 января. Эту информацию подтвердил сегодня пресс-секретарь Минздрава Ондржей Якоб.

«Мы готовим этот материал для правительства в среду. Правило будет применяться с 31 января», — сказал Якоб. По его словам, 30-дневный срок будет исчисляться с даты проведения ПЦР-теста.

С 17 января в Чехии массово тестируют сотрудников компаний два раза в неделю на работе, а детей в школах — один раз в неделю. Если у сотрудника положительный антигенный самотест, он автоматически отправляется на пятидневный карантин. После его завершения он снова проходит тестирование на работе. В отличие от тестирования в школах, в компаниях и на предприятиях нет необходимости проходить подтверждающий ПЦР-тест. Однако, если сотрудник сделал ПЦР-тест и результат отрицательный, то карантин сразу заканчивается.

Но это может быть проблемой для некоторых работников. У тех, кто добровольно не сдаст ПЦР-тест, подтверждения заражения не будет. Положительный тест на антиген не считается доказательством заболевания по правилам Минздрава.

Те же правила, что и для тестирования, будут применяться к карантину или изоляции после болезни. Человек, заразившийся covid-19 и получивший положительный результат ПЦР-теста, не будет проходить карантин в течение 30-ти дней, пояснили в Минздраве.

Источник: seznamzpravy.cz

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