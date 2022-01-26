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Люди в Чехии не получают смс-сообщения о карантине из-за перегрузки системы

Люди в Чехии не получают смс-сообщения о карантине из-за перегрузки системы

420on.cz 310
Представители компании Chytrá karanténa сообщили в Twitter в среду, что в системе возникли технические проблемы. Например, людям не приходят sms-инструкции о карантине и необходимости сообщать о контактах с инфицированным.
Люди в Чехии не получают смс-сообщения о карантине из-за перегрузки системы

«В связи с большим количеством полученных результатов лабораторных исследований происходит частичное замедление работы систем, что может привести к задержкам в отслеживании контактов (в том числе через SMS). В этих случаях просим соблюдать карантин. Мы работаем над оптимизацией системы и приносим свои извинения за сложности», — говорится в сообщении Chytrá karanténa в Twitter.

Некоторые люди жалуются, что ждут сообщения 60 часов. Это может вызвать у них проблемы, например, на работе, где им необходимо как можно скорее сообщить о своей нетрудоспособности или карантине.

Также есть проблемы с отслеживанием контактов инфицированного человека через смс-сообщения. Сейчас люди могут сами сообщать свои контакты за несколько дней до заражения на основе входящего SMS.

По словам пресс-секретаря NAKIT Лукаша Трнки, который обеспечивает работу системы Chytrá karanténa с технической части, значительное замедление работы системы вызвано перегрузкой Информационной системы об инфекционных заболеваниях (ISIN), куда лаборатории или больницы сообщают о положительных результатах теста. 

Во вторник тесты выявили в Чехии 42 073 инфицированных коронавирусом, из которых 39 614 были новыми случаями, а у 2 459 был рецидив инфекции.

Источник: novinky.cz

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коронавирус мобильный телефон Чехия
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