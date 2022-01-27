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Минздрав Чехии: ограничения для непривитых могут быть сняты в конце марта

Минздрав Чехии: ограничения для непривитых могут быть сняты в конце марта

420on.cz 623
Как только закончится очередная волна, связанная с распространением варианта омикрон, Минздрав Чехии хочет начать смягчать карантинные меры и отменять ограничения для непривитых людей. По словам главы ведомства Властимила Валека, это может произойти уже в конце марта.
Минздрав Чехии: ограничения для непривитых могут быть сняты в конце марта

По его словам, сценарий готовит команда под руководством эпидемиолога Романа Хлибека.

«У них есть сценарий, который, я думаю, очень хорошо настроен. Я хотел бы обсудить его в правительстве в середине марта, а до этого — в комитете по здравоохранению. Когда мы достигнем соглашения, я бы хотел, чтобы мы начали действовать где-то в конце марта — начале апреля», — сказал Валек.

На вопрос, должны ли непривитые люди иметь отрицательный тест, чтобы пойти в ресторан, он сказал, что не хочет идти в этом направлении, потому что это снова будет разделение. «В принципе, я хотел бы почти полностью отменить эти меры», — сказал он.

На этой неделе группа чешских студентов-медиков призвала Минздрав в открытом письме положить конец «дискриминации непривитых». По их словам, недопустимо, чтобы непривитые не могли пойти, например, в ресторан или на концерт. Валек сказал, что еще не читал письмо и не может его комментировать.

Министр добавил, что правительство Чехии хочет согласовать окончание ограничительных мер с другими странами Евросоюза. По его словам, если Чехия отменит сертификаты вакцинации для ресторанов или сферы услуг, возникнет риск, что сюда начнет приезжать больше людей из стран, где действуют ограничительные меры.

«Мы должны понимать, что мы не остров. Мы часть Европы. Я точно не хочу, чтобы мы стали центром, куда будут приезжать все непривитые, противники вакцинации и люди, у которых будут какие-то мутации», — предупредил министр.

Послабление мер должно распространяться на всех, невозможно установить правила, например, только для жителей Шенгенской зоны, отметил Валек. По его словам, идеальной будет ситуация, когда Европа придет к единому соглашению.

Минздрав сейчас готовится к переходу от кризисных к системным мерам. Проще говоря, это означает, что к коронавирусу будут относиться так же, как к гриппу. То есть вакцинация будет запланирована на определенное время года, чтобы у привитых людей был самый высокий уровень антител на момент осенней волны инфекций.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Евросоюз Чехия вакцинация прививки
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