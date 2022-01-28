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Европейская комиссия одобрила использование таблеток для лечения COVID-19 от компании Pfizer

Европейская комиссия одобрила использование таблеток для лечения COVID-19 от компании Pfizer

420on.cz 363
​Европейская комиссия одобрила использование противовирусных таблеток paxlovid компании Pfizer для лечения COVID-19 в Европейском Союзе. Препарат могут использовать страны-члены ЕС, в том числе Чешская Республика.
Европейская комиссия одобрила использование таблеток для лечения COVID-19 от компании Pfizer

Об этом в Twitter сообщила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. 

Препарат был рекомендован Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в четверг. По словам Кириакидеса, одобрение является «ключевым шагом в предоставлении гражданам наиболее многообещающего лекарства, а также вторым (после вакцинации) эффективным способом защиты от COVID-19 в период пандемии».

По мнению экспертов, paxlovid может помочь снизить нагрузку на больницы, поскольку отличие от других препаратов против COVID-19 эти таблетки люди могут принимать дома.

По данным EMA, paxlovid может предотвратить тяжелые последствия от заболевания и госпитализацию пациентов с COVID-19. Эксперты по регулированию лекарственных средств рекомендуют принимать препарат взрослым, которые не нуждаются в кислороде и подвержены большему риску тяжелого течения болезни. Они подчеркивают его высокую эффективность и слабые возможные побочные эффекты. По их словам, препарат защищает и от варианта омикрон.

Paxlovid был одобрен властями США и Великобритании в конце декабря, но его поставки очень ограничены. Правительство Чехии ведет переговоры о поставках лекарства, однако когда именно оно попадет к пациентам в Чешской Республике, пока не ясно.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус Болезни лекарства Чехия Евросоюз
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