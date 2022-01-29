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Минздрав Чехии планирует открыть рестораны для непривитых людей

Минздрав Чехии планирует открыть рестораны для непривитых людей

420on.cz 203
Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) готовится ослабить меры по борьбе с коронавирусом. В частности, непривитые люди смогут посещать рестораны. Более подробную информацию Валек объявит 2 февраля после заседания правительства.
Минздрав Чехии планирует открыть рестораны для непривитых людей

Властимил Валек заявил в субботу, что в Чешской Республике на карту поставлено посещение ресторанов для непривитых.

«Я точно знаю, как все будет происходить к концу февраля и что будет в марте, первую информацию о следующих шагах вы узнаете в среду после заседания правительства», — написал министр в смс-сообщении в ответ на запрос портала Novinky.

Однако, по словам пресс-секретаря Минздрава Ондржея Якоба, непривитым людям придется еще немного подождать, прежде чем им разрешат посещать рестораны, бары и кафе. Сейчас эпидемия нового варианта вируса — омикрон — находится на пике. «Мы оценим ситуацию. Если еще одна волна не придет, наступит время для снятия ограничений», — сказал он.

Когда это может произойти, в министерстве не уточнили. «Если ситуация не ухудшится, карантинные меры будем отменять, но я не хочу спекулировать, с какого числа. Однако этого можно ожидать в ближайшее время», — сказал он.

Австрия объявила 29 января, что несмотря на большое количество случаев заражения коронавирусом, правительство снимает ряд ограничений для непривитых людей. С 19 февраля в Австрии, помимо сертификата о вакцинации или справке о болезни, можно будет представить отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов или антигенный тест не старше 24 часов для посещения отелей и ресторанов.

Источник: novinky.cz

 

 

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Темы
Министерство здравоохранения Чехия коронавирус рестораны
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