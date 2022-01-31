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В Чехии вступили в силу новые правила тестирования и карантина

В Чехии вступили в силу новые правила тестирования и карантина

420on.cz 1137
​С 31 января после положительного ПЦР-теста на covid-19 людям не нужно будет в течение 30 дней проходить тестирование на работе или в школе или отправляться на карантин после рискованного контакта с инфицированным человеком.
В Чехии вступили в силу новые правила тестирования и карантина

Вечером 26 января правительство скорректировало правила тестирования после того, как были зафиксированы случаи, когда после пяти дней карантина у людей снова был положительный антигенный самотест. В результате они снова должны были проходить пятидневный карантин. Изменение вступает в силу с понедельника, но также коснется людей, у которых был положительный результат теста до этой даты.

Если у сотрудника на работе выявлен положительный антигенный самотест, он автоматически отправляется на пятидневный карантин. После его завершения снова тестируется в работе.

Прохождение подтверждающего ПЦР-теста не является обязательным, однако, по информации Минздрава, с 17 января более половины из примерно 57 000 человек, которые получили положительный результат антигенного теста, прошли ПЦР-тестирование. В этом случае после получения отрицательного результата карантин заканчивается и сотрудник получает официальную справку о болезни (чего не происходит при самотестировании).

В зависимости от того, как будет развиваться эпидемическая ситуация, министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) ожидает, что тестирование в школах и на предприятиях может быть прекращено в середине февраля. Сейчас в школах детей тестируют раз в неделю по понедельникам, персонал в компаниях — два раза в неделю.

Лаборатории в Чехии 30 января выявили в общей сложности 23 914 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и еще 3 849 случаев реинфекции. Показатель заболеваемости в стране за семь дней вырос до 2 326, число госпитализированных пациентов — до 2 066. Общее число случаев заражения коронавирусом в Чехии превысило 3 миллиона. 

Источник: novinky.cz

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коронавирус Чехия статистика Министерство здравоохранения правительство работа
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