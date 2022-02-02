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Массовое тестирование на коронавирус в школах и компаниях завершится 18 февраля

Массовое тестирование на коронавирус в школах и компаниях завершится 18 февраля

420on.cz 450
​На своем заседании в среду правительство премьер-министра Петра Фиала (ODS) обсудило прекращение профилактического тестирования на COVID-19. Затем министр здравоохранения Властимил Валек сообщил депутатам, что тестирование завершится в пятницу, 18 февраля.
Массовое тестирование на коронавирус в школах и компаниях завершится 18 февраля

Массовое тестирование на коронавирус проводится в Чехии уже более двух недель и, по последним данным Министерства здравоохранения, только на предприятиях было выявлено более 80 000 положительных результатов самотестирования.

«Сегодня правительство приняло решение, что последнее комплексное тестирование в школах и у работодателей состоится 18 февраля. У нас есть четкий план, четкая стратегия, и это первый шаг снятия ограничений», — сказал Валек в Палате депутатов.

В январе 40% взрослого населения Чехии сделали тесты на коронавирус.

В среду правительство также рассмотрело вопрос о рабочем карантине. Министр образования Петр Газдик предложил распространить его на детские дома или образовательные учреждения. Правительство утвердило это изменение.

Так называемый рабочий карантин, когда сотрудники могут находиться на работе при положительном антигенном тесте на коронавирус, действует для медицинских и социальных работников с 17 января. Работодатели должны использовать его только в исключительных случаях, особенно в ситуациях, когда речь идет о пациентах или клиентах социальных служб находится под угрозой.

Источник: seznamzpravy.cz

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