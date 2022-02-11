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Школы в Чехии больше не должны будут сообщать о зараженных и опасных контактах

Школы в Чехии больше не должны будут сообщать о зараженных и опасных контактах

420on.cz 369
С завершением тестирования на covid-19 в школах с 19 февраля также прекращается обязанность школ информировать санитарно-гигиеническую станцию о заражении ученика или сотрудника и о рискованных контактах.
Школы в Чехии больше не должны будут сообщать о зараженных и опасных контактах

Родители также не будут обязаны сообщать в школу о том, что у их ребенка положительный тест ПЦР.

«Школы могут оказывать содействие областной санитарно-эпидемиологической станции, однако они больше не уполномочены передавать персональные данные детей, школьников, студентов, сотрудников», — сообщается на сайте Минздрава.

Если у школьника будет положительный тест на антиген, ему не придется сразу покидать школу и отправляться на карантин. Если бы у него не было симптомов, он мог бы остаться в школе.

Родители не должны будут сообщать о положительном тесте ПЦР у ребенка. Если у ученика есть симптомы заболевания, школа должна изолировать его от других в соответствии с законом об охране общественного здоровья, обеспечить ему присмотр и мотивировать родителей забрать ребенка домой, говорится в сообщении министерства.

 

С 19 февраля школы смогут продолжить тестирование на коронавирус только на добровольной основе. По заявлению Министерства образования, для этого родители должны будут дать письменное согласие.

В среду правительство решило, что комплексное тестирование в школах и компаниях завершится в пятницу, 18 февраля. С 19 февраля отменен контроль сертификатов о вакцинации в ресторанах, сфере услуг и на культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

Источник:  novinky.cz

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