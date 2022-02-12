Со следующей недели в Чехии могут отменить карантин

Областные санитарно-эпидемиологические станции уже получили новую методику. Из документа следует, что указания о введении карантина в связи с контактом с зараженным перестанут издаваться с 19 февраля.

Минздрав планирует отменить одну из важных мер, замедливших распространение коронавирусной инфекции за последние два года. С 19 февраля гигиена прекратит выдавать правила карантина для людей, контактировавших с больными covid-19. Главный гигиенист Павла Сврчинова уже разработала новую методологию в этом отношении. Теперь люди не должны будут оставаться дома в течение пяти дней после контакта с зараженным человеком.

Несколько сотрудников районных санитарно-эпидемиологических станций уже получили документ с новой методикой. По их словам, карантина в ней уже нет.

Минздрав еще не опубликовал новую методику. Только когда ведомство это сделает, карантин официально закончится.

«Главный гигиенист в настоящее время работает над этим, мы пока не можем это подтвердить», — ответил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ондржей Якоб.

Изоляция, применяемая к тем, кто заболел коронавирусом, не изменится.

С указанной даты, 19 февраля, вероятно, закончится и возможность использования так называемого рабочего карантина. В настоящее время он применяется к работникам здравоохранения или социальных служб и используется в основном в большом количестве больниц. Режим трудового карантина заключается в том, что люди, вступившие в опасный контакт, но не имеющие симптомов, могут выйти на работу, однако ежедневно должны проходить тестирование.

В среду после заседания правительства министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) заявил о том, что карантин будет отменен к 1 марта. На эту дату, за исключением ношения респираторов, никаких антикоидных мер, скорее всего, не будет.

«После 1 марта отслеживание контактов прекратится. Нас ждет то же самое, как если бы у вас была желтуха или любое другое инфекционное заболевание», — добавил он.

Однако, по словам министра Валки, ситуация с карантином может быстро измениться, если, например, в регионе произойдет локальная вспышка эпидемии или если число людей, которые окажутся в больнице с ковидом, начнет расти.

Источник: seznamzpravy.cz