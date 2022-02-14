Дорожный светофор, показывающий степень распространения коронавируса, отменили

С 15 февраля чехам уже не нужно будет ориентироваться на интерактивную карту для путешественников при возвращении из-за границы. Полностью привитые люди и те, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев, могут вернуться в Чехию без каких-либо ограничений.

Правила для непривитых людей будут зависеть только от того, возвращаются ли они из стран ЕС или стран, не входящих в Евросоюз. До сих пор страны оценивались по степени риска распространения инфекции и им были присвоены цвета от зеленого до темно-красного в зависимости от уровня риска.

Однако каждый, кто возвращается на общественном транспорте, обязан заполнить анкету прибытия, независимо от страны, из которой он приезжает, и от того, привит он или нет. Анкету не придется заполнять людям, которые путешествуют на индивидуальном транспорте.

Для непривитых при возвращении из стран ЕС достаточно теста на антиген при въезде в Чехию. Если турист въезжает в Чехию на личном транспорте, то делать тест ему не нужно.

«Лица, которые приезжают в Чехию из страны ЕС на индивидуальном транспорте не должны сдавать тест на антиген перед въездом», — сообщили в Минздраве.

Если непривитый путешественник возвращается из страны, не входящей в ЕС, он должен пройти ПЦР-тест перед пересечением границы с Чехией и затем еще один ПЦР-тест на пятый-седьмой день после приезда.

Карта путешественника, где страны распределены по степени риска заражения коронавирусом, будет актуальна только для въезда иностранцев. Для граждан Чехии он будет иметь только информативное значение. Минздрав обновляет список стран каждую пятницу. Большинство европейских стран относятся к категории с очень высоким риском заражения.

Источник: novinky.cz

