Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.38
USD
21.39
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 8 °C
15 февраля мобильное приложение Tečka «покраснело» у 134 тысяч человек

15 февраля мобильное приложение Tečka «покраснело» у 134 тысяч человек

420on.cz 2083
У тех, у кого прошло более 270 дней с момента второй дозы вакцины против covid-19 и кто не получил бустерную дозу, с 15 февраля сертификат о вакцинации уже недействителен. Из-за этого могут возникнуть сложности при путешествии, кроме того, человек теряет право на пять бесплатных ПЦР-тестов в месяц.
15 февраля мобильное приложение Tečka «покраснело» у 134 тысяч человек

На прошлой неделе примерно 134 000 человек были предупреждены о том, что срок действия сертификатов covid без бустерной дозы будет сокращен до 270 дней с 15 февраля. Несмотря на то, что для посещения ресторанов, массовых мероприятий и заведений сферы услуг с 10 февраля уже не требуется сертификат о вакцинации, просроченный документ может иметь неприятные последствия: Тестирование (ПЦР или антиген) требуется, например, при посещении домов престарелых или медицинских учреждений.

«Только люди с действительным сертификатом о прививках проходят ПЦР-тесты, оплачиваемые государственной медицинской страховкой», — объясняет Ондржей Якоб, пресс-секретарь Министерства здравоохранения.

За границей, например, в популярных зимних направлениях, таких как Австрия, Италия или Франция, обычно действуют более строгие правила, чем в Чехии.

Первым неприятным сюрпризом для путешественников является тот факт, что уже с 1 февраля большинство стран Евросоюза срок действия ковид-паспортов для людей без бустерной дозы. В Германии и Польше этот срок сокращен до 270 дней с 1 февраля, в Словакии — с 4 февраля. Еще более строгие правила действуют в Австрии, Италии и Франции.

С февраля Австрия сократила срок действия паспортов covid до 180 дней и до 210 дней для несовершеннолетних. Хотя Италия признает, что сертификат действителен в течение девяти месяцев при въезде, однако внутри страны действие ковид-паспорта ограничено шестью месяцами. Во Франции мне требуется бустерная доза в течение четырех месяцев после последней дозы.

В Австрии с 19 февраля можно будет предъявлять в ресторанах и гостиницах результаты теста ПЦР. Однако без доказательства вакцинации, например, больше нельзя будет пользоваться канатными дорогами. Ковид-пропуск в торговые центры уже не нужен.

В Польшу также могут попасть люди с отрицательным тестом и без справки о прививках могут посещать рестораны и спортивные площадки. Однако вместимость ограничена 30%, и непривитые люди могут не попасть в заведения из-за этих ограничений.

Согласно статистическим данным на 11 февраля, ревакцинацию в Чехии не прошли 1,9 млн человек.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTubeГлавные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
  • YouTubeСколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
путешествие Чехия коронавирус туристы Туризм мобильный телефон Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Дорожный светофор, показывающий степень распространения коронавируса, отменили
14.02.2022 19:55 Коронавирус
Дорожный светофор, показывающий степень распространения коронавируса, отменили
2665
Карантинные меры: что изменится с 10 февраля?
10.02.2022 08:03 Общество
Карантинные меры: что изменится с 10 февраля?
6887
В прошлом году в Чехию приехало значительно меньше туристов, чем до пандемии
09.02.2022 10:03 Общество
В прошлом году в Чехию приехало значительно меньше туристов, чем до пандемии
2008
Количество турфирм в Чехии сокращается, туры дорожают
02.02.2022 10:32 Экономика
Количество турфирм в Чехии сокращается, туры дорожают
1978
Последние новости:
16
февраля
Словацкие перевозчики заблокировали автомагистраль D2 на границе с Чехией. Они протестуют против высоких налогов.
16.02.2022 12:10 Экономика
Словацкие перевозчики заблокировали автомагистраль D2 на границе с Чехией. Они протестуют против высоких налогов.
1
В Национальной галерее Праги проходит выставка Buddha zblízka
16.02.2022 11:05 Культура
В Национальной галерее Праги проходит выставка Buddha zblízka
96
Гараж в Чехии стоит больше, чем автомобиль
16.02.2022 09:26 Экономика
Гараж в Чехии стоит больше, чем автомобиль
523
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в январе вновь выросла
16.02.2022 08:38 Экономика
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в январе вновь выросла
488
15
февраля
Бесплатные ПЦР-тесты в Чехии хотят отменить с 1 марта
15.02.2022 13:40 Коронавирус
Бесплатные ПЦР-тесты в Чехии хотят отменить с 1 марта
1785
Минобороны РФ: военные возвращаются в пункты дислокации, но учения продолжаются
15.02.2022 11:53 Политика
Минобороны РФ: военные возвращаются в пункты дислокации, но учения продолжаются
2114
Больше дорог в Праге будет «под присмотром» радаров
15.02.2022 11:02 Общество
Больше дорог в Праге будет «под присмотром» радаров
1491
Во время эпидемии в Чехии на треть увеличилось количество рабочих из Украины
15.02.2022 09:52 Экономика
Во время эпидемии в Чехии на треть увеличилось количество рабочих из Украины
1768
14
февраля
Дорожный светофор, показывающий степень распространения коронавируса, отменили
14.02.2022 19:55 Коронавирус
Дорожный светофор, показывающий степень распространения коронавируса, отменили
2665
Агрессивный кабан бегал по улицам Праги, его пришлось застрелить
14.02.2022 16:23 Общество
Агрессивный кабан бегал по улицам Праги, его пришлось застрелить
3358


Мобильная версия