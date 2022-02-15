15 февраля мобильное приложение Tečka «покраснело» у 134 тысяч человек

У тех, у кого прошло более 270 дней с момента второй дозы вакцины против covid-19 и кто не получил бустерную дозу, с 15 февраля сертификат о вакцинации уже недействителен. Из-за этого могут возникнуть сложности при путешествии, кроме того, человек теряет право на пять бесплатных ПЦР-тестов в месяц.

На прошлой неделе примерно 134 000 человек были предупреждены о том, что срок действия сертификатов covid без бустерной дозы будет сокращен до 270 дней с 15 февраля. Несмотря на то, что для посещения ресторанов, массовых мероприятий и заведений сферы услуг с 10 февраля уже не требуется сертификат о вакцинации, просроченный документ может иметь неприятные последствия: Тестирование (ПЦР или антиген) требуется, например, при посещении домов престарелых или медицинских учреждений.

«Только люди с действительным сертификатом о прививках проходят ПЦР-тесты, оплачиваемые государственной медицинской страховкой», — объясняет Ондржей Якоб, пресс-секретарь Министерства здравоохранения.

За границей, например, в популярных зимних направлениях, таких как Австрия, Италия или Франция, обычно действуют более строгие правила, чем в Чехии.

Первым неприятным сюрпризом для путешественников является тот факт, что уже с 1 февраля большинство стран Евросоюза срок действия ковид-паспортов для людей без бустерной дозы. В Германии и Польше этот срок сокращен до 270 дней с 1 февраля, в Словакии — с 4 февраля. Еще более строгие правила действуют в Австрии, Италии и Франции.

С февраля Австрия сократила срок действия паспортов covid до 180 дней и до 210 дней для несовершеннолетних. Хотя Италия признает, что сертификат действителен в течение девяти месяцев при въезде, однако внутри страны действие ковид-паспорта ограничено шестью месяцами. Во Франции мне требуется бустерная доза в течение четырех месяцев после последней дозы.

В Австрии с 19 февраля можно будет предъявлять в ресторанах и гостиницах результаты теста ПЦР. Однако без доказательства вакцинации, например, больше нельзя будет пользоваться канатными дорогами. Ковид-пропуск в торговые центры уже не нужен.

В Польшу также могут попасть люди с отрицательным тестом и без справки о прививках могут посещать рестораны и спортивные площадки. Однако вместимость ограничена 30%, и непривитые люди могут не попасть в заведения из-за этих ограничений.

Согласно статистическим данным на 11 февраля, ревакцинацию в Чехии не прошли 1,9 млн человек.

Источник: seznamzpravy.cz

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