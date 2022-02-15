Бесплатные ПЦР-тесты в Чехии хотят отменить с 1 марта

Бесплатные профилактические ПЦР-тесты на коронавирус будут отменены с марта. Об этом заявил во вторник заместитель министра здравоохранения Йозеф Павлович.

Сейчас люди, которые привиты от covid-19, дети и те, кто не может пройти вакцинацию по медицинским показаниям, имеют право на пять бесплатных ПЦР-тестов в месяц. Тесты оплачивают медицинские страховые компании.

"Если нынешнее развитие эпидемии продолжится, высока вероятность того, что чрезвычайная мера Минздрава по оплате профилактических анализов перестанет действовать 28 февраля", — сказал Павлович.

Направление на ПЦР-тесты по-прежнему смогут выдавать врачи-терапевты или санитарно-гигиеническая станция. Кроме того, можно будет оплатить ПЦР-тест за свой счет.

С 19 февраля завершится обязательное тестирование в школах и на предприятиях, введенное в связи с распространением более заразного варианта омикрон. Пик этой волны эпидемии в Чешской Республике, похоже, уже пройден, и число новых выявленных случаев начинает снижаться.

Источник: novinky.cz

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