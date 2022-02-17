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Минздрав Чехии: один ПЦР-тест в месяц должен оставаться бесплатным

Минздрав Чехии: один ПЦР-тест в месяц должен оставаться бесплатным

420on.cz 618
Страховые компании могли бы оплачивать расходы хотя бы за один ПЦР-тест в месяц, полагает министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09). Однако окончательное решение зависит от того, будут ли приняты поправки в закон о пандемии. Палата депутатов должна проголосовать по нему в пятницу.
Минздрав Чехии: один ПЦР-тест в месяц должен оставаться бесплатным

На этой неделе Минздрав объявил, что бесплатные профилактические ПЦР-тесты на коронавирус закончатся — с 1 марта медицинские страховые компании не будут их оплачивать.Тесты можно будет делать бесплатно только по направлению врача или санитарно-гигиенической станции.

«Я хотел бы, чтобы мы договорились со страховыми компаниями, например, об одном тесте в месяц, который каким-то образом оплачивался», — сказал Валек.

По словам Войны, веской причиной для бесплатных профилактических анализов является серьезная эпидемиологическая ситуация, однако уже сейчас эпидемий идет на спад и, вероятно, в середине марта будут отменены карантинные меры. 

По словам министра, в прошлом году тесты обошлись медицинским страховым компаниям в 55 миллиардов крон.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия страховые компании Министерство здравоохранения
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