Минздрав Чехии: один ПЦР-тест в месяц должен оставаться бесплатным

На этой неделе Минздрав объявил, что бесплатные профилактические ПЦР-тесты на коронавирус закончатся — с 1 марта медицинские страховые компании не будут их оплачивать.Тесты можно будет делать бесплатно только по направлению врача или санитарно-гигиенической станции.
«Я хотел бы, чтобы мы договорились со страховыми компаниями, например, об одном тесте в месяц, который каким-то образом оплачивался», — сказал Валек.
По словам Войны, веской причиной для бесплатных профилактических анализов является серьезная эпидемиологическая ситуация, однако уже сейчас эпидемий идет на спад и, вероятно, в середине марта будут отменены карантинные меры.
По словам министра, в прошлом году тесты обошлись медицинским страховым компаниям в 55 миллиардов крон.
Источник: novinky.cz
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