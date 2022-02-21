Президент Чехии подписал поправки в закон о пандемии

​Президент Чехии Милош Земан сегодня подписал правительственную поправку к закону о пандемии, которая, например, дает властям право вводить обязательное тестирование на covid-19, например для работающих людей или детей, которые посещают школьные и дошкольные учреждения.

Проект также предусматривает установление карантина или изоляции по телефону или смс-сообщению. Правительственные чиновники говорят о законе как о страховке от возможных дальнейших волн эпидемии, которые могут прийти, например, осенью. Подробнее о поправках в закон читайте в этой статье.

Распространение covid-19 в Чешской Республике замедлилось, количество госпитализированных продолжает снижаться. Помимо вновь заразившихся, с начала февраля еженедельно снижается количество тестов на коронавирус. В воскресенье лаборатории провели около 20 000 тестов по сравнению с примерно 33 500 неделей ранее. Обязательное тестирование на коронавирус в школах и у работодателей завершилось на прошлой неделе.

Количество положительных тестов, о которых сообщают компании, копирует развитие эпидемии среди всего населения. Больше всего сотрудников с положительным тестом было на неделе на рубеже января и февраля. Компании сообщили о 172 700 положительных результатах самотестирования своих сотрудников за месяц, из которых более 58% затем прошли проверочные ПЦР-тесты. Они подтвердили инфекцию более чем в 84% положительных результатов самотестирования, сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ондржей Якоб.

Медицинские страховые компании заплатят почти 3,5 миллиарда крон за тестирование на COVID-19 в январе и феврале этого года. Это 38% прошлогодних затрат на тестирование. Согласно пресс-релизу Ассоциации медицинских страховых компаний Чешской Республики, основные расходы до сих пор были связаны с завершенным тестированием на антигены у работодателей, а также с профилактическими тестами ПЦР. Привитые люди и дети сейчас могут делать бесплатно до пяти ПЦР-тестов в месяц. Однако, по данным профсоюза, страховая компания не может позволить себе такие высокие расходы из-за мер жесткой экономии со стороны государства.

Представители Минздрава уже объявили, что с 1 марта прекращается оплата профилактических ПЦР-тестов. Бесплатными останутся только анализы по запросу врача или санитарно-гигиенической станции.

«По нашему мнению, расходы на тестирование не должны возмещаться, кроме как в обоснованных случаях по решению лечащего врача. Влияние возмещения расходов на тестирование на бюджет чрезвычайно велико, даже если оно не проводится повсеместно», — сказал Мартин Балада, исполнительный директор профсоюза.

Источник: ceskenoviny.cz

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