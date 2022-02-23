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План отмены респираторов: чем раньше, тем лучше

План отмены респираторов: чем раньше, тем лучше

420on.cz 720
Обязанность носить респираторы сначала будет отменена во время массовых культурных и спортивных мероприятий. Позже люди смогут избавиться от респираторов в общественном транспорте, а затем и в домах престарелых.
План отмены респираторов: чем раньше, тем лучше

Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Властимил Валек 23 февраля перед заседанием правительства, на котором будет обсуждаться в том числе оплата страховыми компаниями профилактических тестов на коронавирус.

На вопрос журналистов Валек сказал, что один из пунктов, который он представит правительству, также будет касаться постепенной отмены респираторов.

«Мы будем говорить о ряде мест, где мы постепенно перестанем носить средства защиты дыхательных путей. Самое опасное — это перестать носить респираторы в медицинских учреждениях, мы, наверное, все это понимаем», — сказал он.

«На последнем месте будут медучреждения и дома престарелых, где нужна более высокая защита. (...) Когда речь идет о массовых мероприятиях, хоккейных матчах, наверное, нет необходимости до бесконечности продлевать ношение респираторов. Чем раньше мы их отменим, тем лучше», — добавил он.

По словам пресс-секретаря Минздрава Ондржея Якоба, правительство также обсудит намерение прекратить оплату профилактических ПЦР-тестов по медицинскому страхованию с марта. Люди используют эти тесты, например, во время путешествий. Бесплатными останутся только тесты по направлению врача или пункта гигиены.

На прошлой неделе министр Валек заявил, что будет вести переговоры со страховыми компаниями об оплате одного профилактического ПЦР-теста в месяц.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус правительство Министерство здравоохранения Чехия
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