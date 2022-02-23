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С 13 марта в Чехии отменят обязательное ношение респираторов в магазинах

С 13 марта в Чехии отменят обязательное ношение респираторов в магазинах

420on.cz 277
В среду, после заседания правительства, министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) объявил, что респираторы останутся обязательными в общественном транспорте и в медицинских и социальных учреждениях с 13 марта, но, возможно, и в других местах, если правительство и эксперты придут к единому мнению.
С 13 марта в Чехии отменят обязательное ношение респираторов в магазинах

«Мы планируем сохранить обязательное ношение респираторов в общественном транспорте, медицинских и социальных учреждениях с 13 марта, а также обсуждаем отмену этой меры на некоторых массовых мероприятиях», — заявил Валек.

Кроме того, кабмин в среду принял решение снять ограничения по количеству участников массовых мероприятий с 1 марта. Это позволит людям посещать без ограничений концерты, спортивные матчи, театральные представления и другие мероприятия.

Минздрав также договорился со страховыми компаниями о том, что в марте каждому гражданину — привитому и непривитому — будут оплачивать один бесплатный профилактический ПЦР-тест на коронавирус.

Тестирование сотрудников социальных и медицинских служб и посещение этих объектов без прививок также завершится 13 марта.

«Но это не означает, что это делает коронавирус несмертельным заболеванием. Это по-прежнему смертельная болезнь, в большинстве стран ЕС действуют гораздо более строгие меры, чем у нас», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09).

Он напомнил, что ежедневно умирают десятки непривитых пожилых людей с сопутствующими заболеваниями. «Число погибших не такое высокое, как в других странах, но, на мой взгляд, оно излишне высокое, если бы они были привиты, этого не должно было быть. Десятки людей в день означают сотни в неделю и десятки тысяч потерянных жизней в год. Только потому, что они не были вакцинированы», — сказал министр.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Министерство здравоохранения коронавирус Чехия правительство
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