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С понедельника респираторы в Чехии не нужны. Исключение — транспорт, медицинские и социальные учреждения

С понедельника респираторы в Чехии не нужны. Исключение — транспорт, медицинские и социальные учреждения

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«Если события будут развиваться так же благоприятно, то в апреле мы полностью откажемся от респираторов», — сообщил министр здравоохранения Властимил Валек.
С понедельника респираторы в Чехии не нужны. Исключение — транспорт, медицинские и социальные учреждения

С понедельника, 14 марта, ношение респираторов останется обязательным только в общественном транспорте, медицинских и социальных службах. 

Правительство приняло решение в среду, сообщил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09). Ни в каких других местах маски больше не нужно носить. До понедельника респираторы еще обязательны во всех общественных помещениях, включая рабочие места и в общественном транспорте.


Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
эпидемия коронавирус Чехия
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