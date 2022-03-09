С понедельника респираторы в Чехии не нужны. Исключение — транспорт, медицинские и социальные учреждения

С понедельника, 14 марта, ношение респираторов останется обязательным только в общественном транспорте, медицинских и социальных службах.
Правительство приняло решение в среду, сообщил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09). Ни в каких других местах маски больше не нужно носить. До понедельника респираторы еще обязательны во всех общественных помещениях, включая рабочие места и в общественном транспорте.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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