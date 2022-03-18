Чехия с 18 марта снимет все ограничения из-за коронавируса для прибывающих из стран Евросоюза

​С пятницы, 18 марта, Чешская Республика снимет все ограничения, связанные с коронавирусом, для прибывающих из стран Европейского Союза и восьми других европейских стран.

Людям не нужно будет заполнять регистрационную форму, а также не потребуется подтверждение об отрицательном тесте, вакцинации или болезни. Это следует из обновленного постановления, которое Минздрав опубликовал сегодня на своем сайте.

Помимо стран ЕС существующие обязательства не будут распространяться на Андорру, Исландию, Лихтенштейн, Монако, Норвегию, Сан-Марино, Швейцарию и Ватикан. Для прибывающих из других стран, не входящих в ЕС, включая лиц, которые находились в таких странах более 12 часов за последние 14 дней, правила остаются без изменений.

Минздрав также больше не будет публиковать так называемую карту путешественников, на которой страны разделены на цветовые категории по степени риска заражения коронавирусом. Вместо этого в пятницу он опубликует список некоторых государств, не входящих в ЕС, из которых все люди могут приезжать при определенных эпидемиологических требованиях. Список будет обновляться только при его изменении, вероятно, раз в несколько недель.

Согласно действующим правилам, обязанность заполнять форму прибытия и подтверждать наличие прививки, теста или заболевания не распространяется на граждан Чехии и других стран ЕС и членов их семей, если они прибыли в Чехию на индивидуальном транспорте. Исключение составляли также работники международных транспортных компаний, дипломаты, учащиеся и студенты, дети в возрасте до 12 лет или лица, путешествующие наземным транспортом, которые прибыли в Чешскую Республику не более чем на 24 часа.

Источник: seznamzpravy.cz

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