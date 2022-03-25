Министр Валек допускает, что респираторы в транспорте скоро отменят

Уже в апреле люди могли бы не носить респираторы в общественном транспорте.

«Если повышение температуры или мутация вируса не повлияют на ситуацию, то с апреля я бы осмелился отказаться от респираторов в общественном транспорте с первой или второй недели месяца», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек.

Министр также отметил, что эксперты, от которых зависит решение властей, скажут итог на следующей неделе.

По его словам, в настоящее время существует уже четвертая мутация омикрона, где повышен риск заражения при взаимодействии без маски.

«Еще как минимум неделю мы будем отслеживать распространение отдельных мутаций», — сказал министр здравоохранения.

«Все также зависит от температуры. Если жара продолжится, как на этой неделе, когда было почти 20 градусов, и так бы было до конца марта и весь апрель, то решение, скорее всего, будет принято», — сказал Валек о снятии респираторов в общественном транспорте.



Zdroj: idnes.cz

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