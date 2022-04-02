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Дания, Венгрия и Польша. Европейские страны снимают ограничения на поездки

Дания, Венгрия и Польша. Европейские страны снимают ограничения на поездки

420on.cz 215
В Европе становится все больше стран, которые отменили все ограничения на поездки. К ним относятся Венгрия, Польша, Дания, Исландия и португальский остров Мадейра. Эти страны не требуют от туристов справок о вакцинации, результатов тестов на коронавирус или справку о том, что человек переболел коронавирусом.
Дания, Венгрия и Польша. Европейские страны снимают ограничения на поездки

В то время как неевропейский мир более осторожно открывает свои границы, ряд стран на старом континенте весной отменяют карантинные меры. Дания недавно сделала это, сняв все ограничения на поездки 28 марта даже для непривитых граждан из-за стран, не входящих в Евросоюз.

Однако власти Дании оставляют за собой право вводить ограничения в отношении стран, где встречаются новые варианты коронавируса.

Путешественники также смогут беспрепятственно добраться до двух других стран Северной Европы — Исландии и Норвегии. «С субботы, 12 февраля, вы можете путешествовать по Норвегии, не беспокоясь ни о чем, кроме развлечений», — заявили в местном туристическом центре.

Исландия сняла ограничения 25 февраля, причем это касается не только путешествий, а всех видов досуга. Для инфицированных людей не требуется даже изоляция.

Центральная Европа тоже не отстает. Можно свободно выезжать, например, к соседям Чехии в Польшу и Словакию, или чуть дальше в Венгрию. Польша отменила карантинные меры для въезда страну 28 марта, как и Дания. Ношение медицинских масок обязательно только в больницах и медицинских учреждениях.

Другими европейскими странами, которые не требуют никаких сертификатов или паспортов covid, являются Румыния, Черногория, Ирландия, Великобритания и остров Мадейра. 

Напротив, Португалия по-прежнему требует от туристов подтверждения о прививках, тесты или справку о болезни. Австрия, которая требует справку о заразности от граждан всех без исключения стран, также пока не планирует отменять карантинные меры.

Источник: novinky.cz

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Темы
путешествие туристы Чехия Европа коронавирус
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