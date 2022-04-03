Мобильное приложение Tečka 3 апреля “покраснело” у привитых людей

«Это сбой службы валидации, который не влияет на действительность сертификата, и QR-код за границей будет продолжать оцениваться правильно», — заявили администраторы приложения.
В приложении указано, что оценка сертификата в мобильном телефоне является ориентировочной, а окончательная проверка должна выполняться считывателем QR-кода.
Приложение заменяет бумажную справку о прививке или справку о болезни. Это необходимо для граждан Чехии, особенно за границей, так как в некоторых странах требуется подтверждение вакцинации или болезни, например, при пребывании в гостиницах.
Источник: novinky.cz
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