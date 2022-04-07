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Минздрав Чехии: обязательное ношение респираторов в транспорте может быть отменено после Пасхи

Минздрав Чехии: обязательное ношение респираторов в транспорте может быть отменено после Пасхи

420on.cz 83
По словам министра здравоохранения Властимила Валека, с Пасхи ношение респираторов в общественном транспорте, скорее всего, не будет обязательным. Однако респираторы останутся обязательными в медицинских учреждениях и социальных службах.
Минздрав Чехии: обязательное ношение респираторов в транспорте может быть отменено после Пасхи

«На следующей неделе потеплеет. Мы изучим данные за понедельник и вторник, но я лично не вижу смысла оставлять респираторы обязательными в общественном транспорте», — заявил министр журналистам в четверг.

По мнению экспертов, распространение респираторных инфекций в основном связано с погодой, а вирусы сильнее всего распространяются с осени по весну, в том числе потому, что люди проводят больше времени в помещении.

В настоящее время респираторы являются обязательными в общественном транспорте. 

Также необходимо носить респираторы в социальных и медицинских учреждениях. 

В среду в Чехии было зарегистрировано 5 287 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, что на 25% меньше, чем на прошлой неделе. Снизилось и количество тестов. Если на рубеже января и февраля этого года, по данным Минздрава, в день проводилось более 150 тысяч ПЦР-тестов, то сейчас их примерно в шесть раз меньше.

Источник: novinky.cz

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Темы
Министерство здравоохранения Чехия коронавирус
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