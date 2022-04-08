В Чехии зафиксирована новая мутация коронавируса XE

​Новый вариант коронавируса, получивший название ХЕ, появился в Чехии. Он представляет собой комбинацию двух уже известных вариантов омикрон BA.1 и BA.2. Ожидается, что эта комбинация будет примерно на 10% более заразной, чем обычный омикрон.

Об этом в четверг сообщили в Государственном институте общественного здоровья (SZÚ).

«Согласно имеющейся информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вариант ХЕ может быть примерно на 10% более заразным, чем ранее известные варианты омикрона», — сказала директор SZÚ Барбора Мацкова.

Однако, по словам Мацковой, пока недостаточно информации, чтобы оценить, может ли XE стать новым доминирующим вариантом в будущем.

«Точно так же клиническая практика пока не сообщает о том, что XE означает какие-либо более серьезные симптомы для организма пациента и показывает принципиально иное течение болезни, чем обычно», — добавила Мацкова.

По словам руководителя лаборатории SZÚ Хелены Йиржинцовой, рекомбинантные варианты создаются, когда один человек заражается двумя или более вариантами вируса одновременно.

«Это передает и смешивает генетическую информацию между вариантами вируса в организме хозяина. Такие мутации происходили несколько раз во время пандемии, что в принципе не редкость», — пояснила она.

«Мы знаем, что положительный образец на вариант ХЕ взят у женщины из Праги с профилактическим показанием для ПЦР-исследования», — сообщила Йиржинцова.

На данный момент в международной базе данных есть около 470 образцов XE, подтвержденных секвенированием, из пяти стран, которые проводят более подробные исследования генома коронавируса.

Подавляющее большинство образцов из Великобритании, три из США и по одному из Ирландии, Дании и Чехии.

Доминирующим вариантом коронавируса в стране является омикрон подтипа BA.2, который начал распространяться из Дании в декабре прошлого года. Первые случаи в Чехии были зафиксированы в январе.

Источник: novinky.cz



