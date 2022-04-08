С 9 апреля отменяются все карантинные меры для прибывающих в Чехию из-за границы

С субботы, 9 апреля, отменяются все меры по борьбе с коронавирусом для прибывающих в Чехию из-за границы. Об этом сегодня сообщил чешский МИД на своем сайте.

С середины марта уже не было никаких ограничений на въезд из стран Европейского союза и некоторых других стран, не входящих в ЕС.

При возвращении из-за границы не нужно будет заполнять анкету прибытия или предоставлять отрицательный тест на коронавирус, справку о болезни или вакцинации. Однако все же рекомендуется уточнять условия перевозки непосредственно у перевозчика общественного транспорта, добавили в МИД.

«С 9 апреля, учитывая текущую ситуацию с распространением вируса SARS-CoV-2 в Чешской Республике и в мире и его последствиями, все защитные меры были отменены, как это постепенно происходит в других европейских странах, — сказал сегодня пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ондржей Якоб.

В середине марта министерство сняло ограничения на въезд из стран ЕС и других европейских стран. Был также опубликован список некоторых неевропейских стран, из которых все люди могли прибыть при заданных эпидемиологических условиях. С субботы всем будет разрешен въезд в Чехию без ограничений.

Источник: ceskenoviny.cz