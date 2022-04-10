С 14 апреля отменяется обязанность носить респираторы в общественном транспорте

С четверга, 14 апреля, в Чехии отменяется обязанность носить респираторы в общественном транспорте. Об этом заявил в воскресенье на чешском телевидении в программе «Вопросы Вацлава Моравца» глава Министерства здравоохранения Властимил Валек (TOP 09).

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. «У нас снижается количество положительных тестов. Ситуация в больницах тоже немного улучшается», — пояснил он свое решение.

«Но я настоятельно рекомендую носить респираторы в плохо проветриваемых местах и ​​там, где вы находитесь с незнакомыми людьми», — сказал он.

Респираторы останутся обязательными в социальных и медицинских учреждениях. По словам Война, эпидемиологическая ситуация там не совсем идеальна. «Излишне много людей все еще умирают от коронавируса», — добавил он.

«Хотелось бы отменить ношение респираторов в медучреждениях в конце апреля или начале мая. Это рабочая идея, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — указал министр.

Источник: novinky.cz

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