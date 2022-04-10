С 14 апреля отменяется обязанность носить респираторы в общественном транспорте

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. «У нас снижается количество положительных тестов. Ситуация в больницах тоже немного улучшается», — пояснил он свое решение.
«Но я настоятельно рекомендую носить респираторы в плохо проветриваемых местах и там, где вы находитесь с незнакомыми людьми», — сказал он.
Респираторы останутся обязательными в социальных и медицинских учреждениях. По словам Война, эпидемиологическая ситуация там не совсем идеальна. «Излишне много людей все еще умирают от коронавируса», — добавил он.
«Хотелось бы отменить ношение респираторов в медучреждениях в конце апреля или начале мая. Это рабочая идея, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — указал министр.
Источник: novinky.cz
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