Для подтверждения заражения коронавирусом не нужно будет делать ПЦР-тест, достаточно будет антигенного теста

Доказательством заражения covid-19 теперь будет положительный тест на антиген у людей с симптомами. Со среды Минздрав отменяет часть чрезвычайной меры, согласно которой положительный результат теста на антиген нужно было подтвердить методом ПЦР.

Ранее учреждения здравоохранения, которые делали более быстрые тесты на антиген, при получении положительного результата должны были выдавать аналогичный запрос на ПЦР-тест для тестирования в лабораториях. Теперь будет достаточно теста на антиген, проведенного медицинским работником (тесты для самотестирования не являются подтверждением болезни).

Новые правила основаны на февральском постановлении Европейской комиссии, которое признает положительный результат теста на антиген для выдачи европейских сертификатов о заболевании covid-19. «Условием выдачи справки о заболевании Covid-19 является, помимо теста, проведенного медицинским работником, еще и наличие симптомов заболевания Covid-19 у тестируемого», — сказали в Минздраве. Набор для тестирования также должен быть одним из одобренных для использования в ЕС.

В апреле количество выявленных случаев коронавируса в рабочие дни колеблется от 4000 до 7000 положительных. В конце марта Ладислав Душек, директор Института медицинской информации и статистики, заявил, что реальное число новых инфицированных людей, у которых нет симптомов или которые не проходят тесты, в два-три раза выше.

Источник: novinky.cz

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