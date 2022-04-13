Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.42
USD
22.53
RUB
0.27
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 19 °C
Для подтверждения заражения коронавирусом не нужно будет делать ПЦР-тест, достаточно будет антигенного теста

Для подтверждения заражения коронавирусом не нужно будет делать ПЦР-тест, достаточно будет антигенного теста

420on.cz 556
Доказательством заражения covid-19 теперь будет положительный тест на антиген у людей с симптомами. Со среды Минздрав отменяет часть чрезвычайной меры, согласно которой положительный результат теста на антиген нужно было подтвердить методом ПЦР.
Для подтверждения заражения коронавирусом не нужно будет делать ПЦР-тест, достаточно будет антигенного теста

Ранее учреждения здравоохранения, которые делали более быстрые тесты на антиген, при получении положительного результата должны были выдавать аналогичный запрос на ПЦР-тест для тестирования в лабораториях. Теперь будет достаточно теста на антиген, проведенного медицинским работником (тесты для самотестирования не являются подтверждением болезни).

Новые правила основаны на февральском постановлении Европейской комиссии, которое признает положительный результат теста на антиген для выдачи европейских сертификатов о заболевании covid-19. «Условием выдачи справки о заболевании Covid-19 является, помимо теста, проведенного медицинским работником, еще и наличие симптомов заболевания Covid-19 у тестируемого», — сказали в Минздраве. Набор для тестирования также должен быть одним из одобренных для использования в ЕС.

В апреле количество выявленных случаев коронавируса в рабочие дни колеблется от 4000 до 7000 положительных. В конце марта Ладислав Душек, директор Института медицинской информации и статистики, заявил, что реальное число новых инфицированных людей, у которых нет симптомов или которые не проходят тесты, в два-три раза выше.

Источник: novinky.cz

 

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день

 

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия
Читайте
по теме 
Сегодня в полночь можно снять маски в общественном транспорте в Чехии
13.04.2022 18:00 Общество
Сегодня в полночь можно снять маски в общественном транспорте в Чехии
142
С 14 апреля отменяется обязанность носить респираторы в общественном транспорте
10.04.2022 14:43 Коронавирус
С 14 апреля отменяется обязанность носить респираторы в общественном транспорте
2770
Ковид распространяется дальше, но люди принимают его за грипп
09.04.2022 10:36 Общество
Ковид распространяется дальше, но люди принимают его за грипп
1684
С 9 апреля отменяются все карантинные меры для прибывающих в Чехию из-за границы
08.04.2022 13:27 Коронавирус
С 9 апреля отменяются все карантинные меры для прибывающих в Чехию из-за границы
3359
Последние новости:
13
апреля
Сегодня в полночь можно снять маски в общественном транспорте в Чехии
13.04.2022 18:00 Общество
Сегодня в полночь можно снять маски в общественном транспорте в Чехии
142
В национальном парке «Чешская Швейцария» горит лес. Под угрозой птицы
13.04.2022 17:50 Общество
В национальном парке «Чешская Швейцария» горит лес. Под угрозой птицы
177
МВД Чехии: страну уже покидает больше беженцев, чем прибывает
13.04.2022 17:47 Общество
МВД Чехии: страну уже покидает больше беженцев, чем прибывает
386
Прага не штрафует украинские автомобили за парковку. Нет возможности найти владельца
13.04.2022 17:18 Общество
Прага не штрафует украинские автомобили за парковку. Нет возможности найти владельца
225
Продавец застал вора за кражей сигарет в Праге
13.04.2022 17:08 Общество
Продавец застал вора за кражей сигарет в Праге
195
«Мы не безразличны к ситуации в Украине». Česká spořitelna готова дать беженцам по 3000 крон
13.04.2022 16:45 Политика
«Мы не безразличны к ситуации в Украине». Česká spořitelna готова дать беженцам по 3000 крон
434
HOME REAL ESTATE открывает предпродажи в резиденции PROSECKÁ VYHLÍDKA. Малометражные апартаменты вблизи центра Праги рядом с лесом
13.04.2022 14:04 Пресс-релизы
HOME REAL ESTATE открывает предпродажи в резиденции PROSECKÁ VYHLÍDKA. Малометражные апартаменты вблизи центра Праги рядом с лесом
552
В Чехии мужчина хотел инвестировать в криптовалюты и потерял миллион крон
13.04.2022 13:44 Общество
В Чехии мужчина хотел инвестировать в криптовалюты и потерял миллион крон
262
Россиянину из санкционного списка запрещено совершать сделки с отелем в Марианских Лазнях
13.04.2022 12:23 Экономика
Россиянину из санкционного списка запрещено совершать сделки с отелем в Марианских Лазнях
807
Цифровизация в сфере управления строительством в Чехии затянется
13.04.2022 11:29 Экономика
Цифровизация в сфере управления строительством в Чехии затянется
290


Мобильная версия