Снимайте маски. Чрезвычайное положение, введенное в Чехии из-за пандемии, закончилось

В среду вечером депутаты чешского парламента согласились отменить чрезвычайное положение, введенное в стране в связи с пандемией. С 5 мая отменяется обязанность носить медицинские маски и респираторы в медицинских и социальных учреждениях, а страховщики больше не будут оплачивать превентивные ПЦР-тесты.

«Заболеваемость снижается, число госпитализированных пациентов с коронавирусом также сокращается. Поэтому больше нет необходимости вводить какие-то ограничительные меры», — сказал на пленарном заседании министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09).

Все 159 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену режима пандемического режима. Никто не был против. С четверга перестанет действовать обязанность носить маски и респираторы в медицинских и социальных учреждениях. Страховые компании перестанут платить за профилактические ПЦР-тесты. Исключение будет сделано для людей, которых направляет на тесты врач.

«Респираторы по-прежнему имеют смысл, но нет необходимости делать это обязательным», — добавил Валек. Однако при этом он напомнил, что ковид все еще в обществе и «по-прежнему убивает». Поэтому он призвал общественность пройти вакцинацию.

По предложению Валека правительство премьер-министра Петра Фиала (ODS) утвердило окончание ЧП на прошлой неделе, 3 мая. Палате депутатов еще предстояло это подтвердить, но из-за многочасового заседания и дискуссии со стороны оппозиции до этого во вторник дело не дошло.

В связи с этим председатель парламентской группы ТОП-09 Ян Якоб предложил скорректировать дату на 5 мая. В среду днем ​​представители оппозиции и коалиции договорились разблокировать продолжающееся внеочередное собрание и включили этот пункт в повестку дня нового собрания, которое началось в 18:00.

Источник: novinky.cz