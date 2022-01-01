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Эпидемия ковида в Чехии ускоряется, растет количество госпитализаций

Эпидемия ковида в Чехии ускоряется, растет количество госпитализаций

Партнер рубрики:
Kochy
24 июня
09:33
1463
Количество случаев заболевания коронавирусом в Чехии растет третью неделю подряд. За последние семь дней Минздрав фиксирует почти 3300 новых случаев ковида — примерно на 1100 больше в недельном сравнении.

Эпидемия ковида в Чехии ускоряется, растет количество госпитализаций

Сейчас на 100 000 жителей по статистике 31 зараженный, неделю назад было 20. Число госпитализированных также выросло — в четверг в стационарах было 120 зараженных (неделю назад 112).

По словам Ладислава Душека, директора Института медицинской информации и статистики (ÚZIS), сейчас распространяется более заразный вариант БА.5, который постепенно вытесняет омикрон. Душек предполагает сезонность вируса, то есть продолжающееся ослабление инфекционности в теплый летний период, но все же допускает «летнюю волну», вызванную более заразным вариантом. 

Тесты в будние дни на этой неделе выявили более 600 новых случаев в день, а в четверг было 757 положительных результатов. На прошлой неделе дневной максимум был 458. Количество тестов немного снижается, за последние семь дней лаборатории провели 26 800 тестов, неделей ранее их было около 27 200. Доля положительных тестов растет.

С начала эпидемии в марте 2020 года лаборатории Чехии подтвердили более 3,9 млн случаев заболевания ковидом, 40 312 умерли. За последние семь дней статистика фиксирует две смерти от болезни. Однако данные могут измениться при дальнейших обновлениях.

Около 7100 человек были вакцинированы от коронавируса за последние семь дней. Почти 6,9 млн человек в Чехии прошли вакцинацию от ковида, из них 4,2 млн сделали ревакцинацию.

Источник: ceskenoviny.cz

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