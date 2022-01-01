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Во вторник в Чехии вновь было более 1000 случаев заболевания ковидом — вдвое больше, чем на прошлой неделе.

Во вторник в Чехии вновь было более 1000 случаев заболевания ковидом — вдвое больше, чем на прошлой неделе.

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Kochy
29 июня
09:25
315
​Во вторник, 28 июня, в Чехии было выявлено более 1000 случаев заболевания коронавирусом. Тесты подтвердили 1181 новый случай инфицирования, что вдвое больше, чем на прошлой неделе. По всем трем типам тестов значительно увеличивается количество положительных результатов. В больницах сейчас около 150 зараженных (неделю назад было 120).

Во вторник в Чехии вновь было более 1000 случаев заболевания ковидом — вдвое больше, чем на прошлой неделе.

Это следует из данных Минздрава.

Эпидемия ускоряется с начала июня, но в последние дни прирост стал еще более выраженным. Государственный институт общественного здравоохранения заявил, что за ним стоят более заразные подварианты BA.4 или BA.5 коронавируса омикрон. Хотя у них не такое тяжелое течение болезни, они более чем в десять раз более заразны, чем исходный вариант из китайского Уханя.

В понедельник впервые с начала мая лаборатории выявили более 1000 новых случаев коронавируса за сутки. Кроме того, увеличивается так называемый показатель заболеваемости. На 100 000 жителей за последние семь дней приходится 46 инфицированных. Последний раз заболеваемость на таком уровне 9 мая. Хуже всего ситуация в столице, где на прошлой неделе 113 зараженных на 100 тысяч жителей.

По словам Ладислава Душека, директора Института медицинской информации и статистики (IHIS), число новых случаев теперь будет увеличиваться, как и в некоторых других странах. Следующие семь или десять дней будут решающими, сказал Душек. 

На этой неделе также наблюдается повышенный интерес к тестам. Во вторник их прошли около 5500 человек, что примерно на тысячу больше, чем на прошлой неделе. 

Хотя эпидемия ускоряется, интерес к вакцинации не возрастает. Во вторник было привито 892 человека, неделю назад больше 900. Большинство людей сейчас идут на третью ревакцинацию, во вторник таких прививок было сделано 733. Почти 6,9 млн человек в Чехии прошли вакцинацию от ковида, из них 4,2 млн прибыли на ревакцинацию. Эксперты и министерство сходятся во мнении, что людям старше 60 лет и хронически больным следует пройти повторную ревакцинацию четвертой дозой до осенней волны.

С момента начала эпидемии в марте 2020 года лаборатории подтвердили более 3,9 миллиона случаев заболевания ковидом в Чехии, при этом министерство зарегистрировало почти 267 000 рецидивов. На данный момент от инфекции скончались 40 316 человек. За последние семь дней было четыре смертельных случая.

Источник: ceskenoviny.cz



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