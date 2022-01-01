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Регистрация на четвертую прививку против коронавируса в Чехии откроется в середине августа

Регистрация на четвертую прививку против коронавируса в Чехии откроется в середине августа

Партнер рубрики:
Kochy
05 июля
08:08
271
Пункты вакцинации, где можно будет сделать четвертую прививку против коронавируса, должны открыться в середине августа. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Чехии Йозеф Павлович.

Регистрация на четвертую прививку против коронавируса в Чехии откроется в середине августа

«В первую очередь прививку будут предлагать людям старше 80 лет или людям старше 60 лет, у которых есть дополнительные проблемы со здоровьем. Лицам старше 18 лет только при ослабленном иммунитете", — пояснил он. Однако, если человек, который не входит в группу риска, тоже заинтересуется, ревакцинация будет возможна, добавил он. Прививка не будет обязательной ни для кого, заверил Минздрав. 

Ведомство хочет начать ревакцинацию в домах престарелых. Рекомендуемый интервал между третьей (первой бустерной дозой) и четвертой дозой составляет примерно четыре месяца. Правила отличаются для пациентов с проблемами иммунитета, а также зависит от согласования с врачом. 

4,2 миллиона из 10,5 миллионов населения  Чехии, в основном пожилые люди, уже получили третью дозу. По подсчетам ведомства, осенью ревакцинацию пройдут около трех миллионов человек. Минздрав рассчитывает в основном на сеть врачей общей практики и пункты вакцинации в больницах. Открытие центров вакцинации большой вместимости не планируется. 

Летняя волна ковида набирает обороты. С начала этой недели число новых заражений превысило тысячу случаев в сутки. «Это связано с заразностью варианта BA.5, которая близка к заразности кори», — сказал Павлович. По мнению экспертов, этот подвариант омикрон примерно в десять раз более заразен, чем исходный вирус из Ухани.

Фактическое число инфицированных, вероятно, намного выше, так как тестов мало — около четырех-пяти тысяч в день, в основном по запросам врачей. В противном случае анализы платные — тесты на антиген стоят 300 крон, ПЦР — 814 крон. 

«За последнюю неделю у меня было два кластера в социальных учреждениях, но это было относительно небольшое количество больных», — сказала журналистам главный гигиенист Павла Сврчинова. В одном случае заразились 19 человек, в другом — пятеро. 

В настоящее время госпитализированы 192 пациента, семеро из них в тяжелом состоянии. «Но количество людей в реанимации принципиально не увеличивается», — заверила она. «Летняя волна не должна сказаться на системе здравоохранения», — добавила Сврчинова. 

Источник: novinky.cz

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