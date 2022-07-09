Covid набирает обороты и меняет условия путешествий для туристов в Европе

В Греции, Испании, Франции, Германии и Португалии число случаев заболевания коронавирусом значительно увеличилось. Поэтому медики призывают туристов, еще не привитых второй дозой вакцины, обезопасить себя перед поездкой. Как минимум, это включает в себя ношение медицинских масок и респираторов, сообщает британская газета The Guardian.

Греция

В настоящее время большинство случаев заражения SARS-CoV-2 в Греции приходится на людей в возрасте от 18 до 24 лет. По данным Минздрава Греции, самая высокая концентрация заболевших приходится на популярные туристические районы. В минувшие выходные было зарегистрировано 11 700 новых случаев заражения за 24 часа, что почти в три раза больше, чем на предыдущей неделе.

Число зараженных увеличилось в последние недели на островах Корфу, Кефалония и Закинтос в Ионическом море. Власти также контролируют Крит, район Аттики, включая столицу Греции Афины, южную часть Эгейского моря, включая острова Миконос и Парос, острова Родос и Кос. Тем не менее, ношение медицинских масок по-прежнему обязательно в общественных помещениях, в том числе в больницах, а также в общественном транспорте и на круизных лайнерах.

Испания

В Испании число случаев увеличилось более чем на 60% в начале июля по сравнению с предыдущим месяцем. Вирус распространяется в основном на островах Майорка, Ибица, Менорка и Форментера. Врачи там охарактеризовали нынешний уровень как тревожный. Местные СМИ сообщили, что масштабные мероприятия и торжества после многих лет ограничений, связанных с пандемией, создают идеальные условия для распространения высококонтагиозного подварианта омикрон BA.5.

По словам вирусолога Антонио Оливера из крупнейшей больницы на Майорке, до 80% в всех инфекций в настоящее время вызваны вариантом BA.5. Обязанность носить средства защиты лица в общественных помещениях и в общественном транспорте продолжает действовать.

Франция и Италия

За последние две недели во Франции число случаев заболевания увеличилось на 80%. Однако повторное введение ограничений не пользуется общественной поддержкой. Обязательство носить маски недавно было отменено, хотя министр здравоохранения Брижит Бургиньон призвала людей продолжать использовать их в качестве гражданской обязанности в общественном транспорте и других оживленных местах.

В свою очередь, Италия достигла пятимесячного максимума по количеству случаев. В стране продолжает действовать обязанность носить медицинские маски в общественном транспорте.

Португалия

После увеличения числа случаев он считается местом назначения с высоким риском. Туристы должны предъявить справку о прививках, отрицательный тест или справку о преодолении ковид-19. Кроме того, сохраняется обязанность носить маски в общественных местах.

Германия

Число случаев заболевания коронавирусом в Германии продолжает расти из-за распространения BA.5. В результате здесь регистрируют около 500 смертей в неделю. Число госпитализаций в отделения интенсивной терапии, связанных с инфекцией, увеличилось на 12% по сравнению с прошлой неделей. Теперь обязательно носить респираторы в общественном транспорте, в больницах и машинах скорой помощи. Пациенты обязаны самоизолироваться как минимум пять дней, выходить из дома они могут только после получения отрицательного теста на коронавирус.

Источник: novinky.cz