Евросоюз рекомендовал вторую бустерную дозу вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет

​Европейский Союз рекомендовал сделать вторую бустерную прививку против Covid-19 людям старше 60 лет и тем, кто находится в группе риска. До сих пор рекомендация применялась к людям старше 80 лет.

Об этом сообщают Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в совместном отчете.

Расширяя группу вакцинированных, ЕС отвечает на нынешний стремительный рост числа новых случаев заболевания и госпитализаций. Вторая причина — более заразные подварианты омикрона ВА.4 и ВА.5. Для людей, привитых на первом этапе вакциной с двумя дозами, эта вакцинация будет четвертой прививкой.

«Я призываю государства-члены немедленно открыть вторую ревакцинацию для всех людей старше 60 лет и уязвимых категорий населения, и я призываю всех, кто имеет право на вакцинацию, сделать прививку. Так мы защищаем себя, своих близких и уязвимые группы населения», — заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в конце июня, что ожидает, что летом в европейских странах будет большое количество людей, зараженных коронавирусом. В июне ежедневный прирост инфицированных в Европе утроился. Например, Португалия, Франция, Германия и Австрия сообщают о самых высоких показателях.

Ежедневное число инфицированных примерно в 50 странах, входящих в Европейское отделение ВОЗ, в пятницу составляло примерно 675 000 человек в день. Такие же цифры показала Европа в начале апреля после сильной зимней волны, пишет AFP. В конце мая заражалось около 150 000 человек в день, в конце июня — 500 000 в день.

В Чешской Республике ежедневное число новых случаев начало расти по сравнению с неделей в начале июня. В конце июня они неоднократно превышали тысячную отметку, и данные были максимальными с начала мая.

Источник: ceskenoviny.cz

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