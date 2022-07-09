Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Коронавирус
Евросоюз рекомендовал вторую бустерную дозу вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет

Евросоюз рекомендовал вторую бустерную дозу вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет

Партнер рубрики:
Kochy
11 июля
14:07
260
​Европейский Союз рекомендовал сделать вторую бустерную прививку против Covid-19 людям старше 60 лет и тем, кто находится в группе риска. До сих пор рекомендация применялась к людям старше 80 лет.

Евросоюз рекомендовал вторую бустерную дозу вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет

Об этом сообщают Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в совместном отчете.

Расширяя группу вакцинированных, ЕС отвечает на нынешний стремительный рост числа новых случаев заболевания и госпитализаций. Вторая причина — более заразные подварианты омикрона ВА.4 и ВА.5. Для людей, привитых на первом этапе вакциной с двумя дозами, эта вакцинация будет четвертой прививкой.

«Я призываю государства-члены немедленно открыть вторую ревакцинацию для всех людей старше 60 лет и уязвимых категорий населения, и я призываю всех, кто имеет право на вакцинацию, сделать прививку. Так мы защищаем себя, своих близких и уязвимые группы населения», — заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в конце июня, что ожидает, что летом в европейских странах будет большое количество людей, зараженных коронавирусом. В июне ежедневный прирост инфицированных в Европе утроился. Например, Португалия, Франция, Германия и Австрия сообщают о самых высоких показателях.

Ежедневное число инфицированных примерно в 50 странах, входящих в Европейское отделение ВОЗ, в пятницу составляло примерно 675 000 человек в день. Такие же цифры показала Европа в начале апреля после сильной зимней волны, пишет AFP. В конце мая заражалось около 150 000 человек в день, в конце июня — 500 000 в день.

В Чешской Республике ежедневное число новых случаев начало расти по сравнению с неделей в начале июня. В конце июня они неоднократно превышали тысячную отметку, и данные были максимальными с начала мая.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
10 июля
10:22
4000
Коронавирус
Covid набирает обороты и меняет условия путешествий для туристов в Европе
Assets
05 июля
08:08
2825
Коронавирус
Регистрация на четвертую прививку против коронавируса в Чехии откроется в середине августа
Assets
29 июня
09:25
1940
Коронавирус
Во вторник в Чехии вновь было более 1000 случаев заболевания ковидом — вдвое больше, чем на прошлой неделе.
Assets
24 июня
09:33
3393
Коронавирус
Эпидемия ковида в Чехии ускоряется, растет количество госпитализаций
Последние новости:
Assets
11 июля
17:28
147
Общество
Участнику демонстрации в Праге грозит наказание за татуировку со свастикой
Assets
11 июля
15:40
149
Общество
Женщина в Чехии хотела защитить свой банковский счет и отправила мошеннику 800 тысяч крон
Assets
11 июля
09:35
678
Общество
Дети в Чехии отравились в лагере, 15 из них были госпитализированы
Assets
11 июля
08:22
635
Общество
Пражский центр помощи украинским беженцам 11 июля вновь открылся в Высочанах
Assets
10 июля
19:16
3875
Общество
В Праге откроется выставка российской военной техники, уничтоженной армией Украины
Assets
10 июля
19:08
726
Культура
Украинская группа THE HARDKISS выступит с благотворительным концертом в Праге.
Assets
10 июля
10:22
4000
Коронавирус
Covid набирает обороты и меняет условия путешествий для туристов в Европе
Assets
09 июля
19:05
4111
Политика
Зеленский уволил посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса
Assets
09 июля
15:53
1753
Культура
«KONCERT PRO UKRAJINU» - БОЛЬШОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ПРАГЕ И БРНО В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ
Assets
09 июля
10:01
1755
Общество
Три четверти чехов согласны принять украинцев, но только 10% одобряют ПМЖ


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода