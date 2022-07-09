Чехия — единственная страна в Центральной Европе, которая сейчас не имеет ограничений из-за ковида

​Минздрав Чехии не считает, что необходимо вновь сделать обязательным ношение респираторов в общественном транспорте, домах престарелых или в больницах. В то же время в соседних странах сейчас действуют карантинные меры. Германия — самая строгая.

Чешские туристы едут в Вену за достопримечательностями или за покупками. Однако действующие противоэпидемические меры в австрийской столице также напомнят им о том, что пандемия ковида не закончилась, она просто взяла паузу.

В отличие от Чехии в Вене по-прежнему обязательно носить респираторы в общественном транспорте, в том числе на вокзале или автобусных остановках.

«В поезде у нас никто не просил респираторы, поэтому мы были удивлены, когда в венском метро объявили, что носить респираторы FFP2 обязательно. Кроме того, все пассажиры честно соблюдали это правило», — говорит редактор Seznam Zpráv Надежда Кубаликова, побывавшая в Вене на каникулах. Кроме того, штраф за несоблюдение меры составляет 50 евро, то есть около 1200 крон.

Вена остается единственным городом в Австрии, который по-прежнему настаивает на строгих правилах. Однако в соседней Германии эта мера применяется по всей стране (от респираторов освобождаются только дети в возрасте до шести лет). Однако, например, в Саксонии в общественном транспорте достаточно носить медицинскую маску.

Минздрав Чехии пока не рассчитывает на повторное введение обязательных респираторов в транспорте. Тем не менее, он призывает людей носить средства защиты дыхательных путей добровольно.

«На данный момент ношение масок и респираторов в общественном транспорте остается в виде рекомендации. Это означает, что всем, кто плохо себя чувствует или находится в группе риска, обязательно рекомендуем носить маски и респираторы», — сказал Seznam Zprávy заместитель министра здравоохранения Йозеф Павлович.

По его словам, эта рекомендация еще более важна для здравоохранения и социальной сферы.

«В условиях сложившейся эпидемической ситуации необходимо защищаться респиратором во всех плохо проветриваемых местах и ​​где нельзя держать дистанцию ​​с посторонними людьми. В больницах и социальных учреждениях, когда они плохо себя чувствуют или контактировали с таким человеком», — отмечает эпидемиолог Растислав Мадьяр.

В любом случае, распространение ковида в Германии и Австрии набрало более высокие темпы, чем в стране. В среднем в обеих странах за последние семь дней увеличилось до 800 случаев на 100 тысяч жителей, в Чехии этот показатель составляет 56 случаев на 100 тысяч жителей.

Как и у других соседей — Польша и Словакия — носить респираторы в общественном транспорте необязательно. Однако оба государства по-прежнему применяют эту меру в социальных и медицинских учреждениях, как в Германии и Австрии. В Польше, например, количество новых случаев увеличивается лишь на четверть по сравнению с Чешской Республикой. В Словакии за последние семь дней зарегистрировано 66 инфицированных на 100 000 жителей.

Однако Минздрав не планирует ужесточать меры в отношении посещения больниц или домов престарелых. По крайней мере, не в ближайшее время. «Мы пока не рассматриваем вопрос об обязательном регулировании», — добавляет депутат Павлович.

«В нашем обществе те, кто хочет защитить себя и надеть респиратор, часто чувствуют себя неловко. Но, к сожалению, гораздо хуже поступают те, кто явно болен и до сих пор ходит без средств защиты органов дыхания среди других людей, например, в общественном транспорте», — отмечает Мадьяр.

«Считаю важным сохранить респираторы при посещении домов престарелых. Использование респираторов посетителями домов престарелых — это абсолютный минимум, который, тем не менее, поможет защитить здоровье и жизнь наиболее уязвимых людей», — говорит Милена Йонова, советник мэра Праги по здравоохранению.

Кроме того, столица также обращается к клиентам этих учреждений с призывом применить вторую бустерную дозу вакцины против COVID-19. В соответствии с рекомендацией Чешского общества вакцинологов это возможно уже через четыре месяца после введения третьей дозы.

В Чехии 11 июля число новых случаев заболевания коронавирусом превысило 2700.

Источник: seznamzpravy.cz

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