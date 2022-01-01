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Минздрав Чехии: в конце июля в Чехии может быть до 10 000 случаев заболевания коронавирусом в день

Минздрав Чехии: в конце июля в Чехии может быть до 10 000 случаев заболевания коронавирусом в день

Партнер рубрики:
Kochy
13 июля
08:47
363
За последние сутки лаборатории в Чехии подтвердили более двух тысяч новых случаев заболевания ковидом. Еще шестьсот человек заразились повторно. В Минздраве ожидают, что к середине летних каникул число заболевших достигнет десяти тысяч в день. Однако министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) пока не планирует каких-либо ограничений — в больницах нет большого количества пациентов в тяжелом состоянии.

Минздрав Чехии: в конце июля в Чехии может быть до 10 000 случаев заболевания коронавирусом в день

Если месяц назад лаборатории ежедневно сообщали о десятках новых случаев, то в понедельник их было уже две тысячи. «

Министр Валек пока не видит причин для введения ограничительных мер против распространения ковида. Но он рекомендует людям носить средства защиты дыхательных путей в больницах, машинах скорой помощи, а также в общественном транспорте.

На данный момент в Чехии примерно каждый третий тест на коронавирус положительный. Однако большинство людей приходят по направлению от врача, что означает, что у них уже есть симптомы или они были в рискованном контакте. Таким образом, вероятность того, что их тест будет положительным, выше, чем при профилактических тестах, которые ранее были бесплатными.

Ситуация в больницах сейчас в норме. Врачи оказывают помощь примерно трем сотням инфицированных. Большинство людей справляются с болезнью в условиях домашней изоляции, которая должна длиться не менее одной недели. Гигиенисты теперь не назначают карантин после контактов с повышенным риском.

«Цифры будут увеличиваться до конца июля, я думаю, что количество случаев будет до десяти тысяч (в день). Но есть важный момент — вакционация. Те, у кого нет третьей дозы, должны сделать прививку», — сказал Валек, добавив, что четвертая доза также должна быть одобрена как можно скорее.

По словам министра, число вакцинированных должно начать расти в конце лета. Он надеется, что это произойдет еще до того, как в Чехию придет осенняя волна коронавируса.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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