Минздрав Чехии: медицинские маски не будут обязательными

​Сейчас в Чехии тесты выявляют около двух тысяч новых случаев коронавируса в день. Однако, по словам министра здрпавоохранения Властимила Валека, массовые антиковидные ограничения вводить не планируется.

Даже с ростом числа зараженных ковидом правительство не хочет вводить обязательное ношение масок или респираторов. «Это не лучший способ», — сказал министр здравоохранения в Брно.

В то время как соседние государства вводят обязательное ношение масок, например, в общественном транспорте или в домах престарелых, министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) и его чиновники ничего подобного не планируют.

Глава ведомства по-прежнему хочет избежать введения повсеместных ограничений. «Обязательное ношение масок — не лучший выход. Маски в общественном транспорте, в медицинских учреждениях, в больничных амбулаториях конечно полезны, но только как рекомендация. Мы должны уважать интеллект гражданина», — сказал министр в четверг в Брно, где проходит международная конференция по онкологии.

По его словам, профессиональные дебаты по поводу повсеместного введения респираторов даже не ведутся.

Министр настоятельно рекомендует профилактическую защиту дыхательных путей людям, которые не чувствуют себя на 100% здоровыми или у которых есть некоторые симптомы ковида, такие как температура, насморк или потеря обоняния. «Или если вы были в контакте с зараженным человеком, конечно, нужно носить маску при тесном контакте с другими людьми — это серьезно», — добавил министр.

В среду Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выпустило рекомендацию людям старше 60 лет пройти вторую ревакцинацию, то есть получить четвертую бустерную дозу.

В ожидании четвертой дозы

Минздрав Чехии разрешит ревакцинацию 4-й дозой уже на следующей неделе. Об этом заявил в четверг министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) после заседания правительства. Ведомство хочет представить подробности на следующей неделе. То, что люди из группы риска старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями будут допущены к ревакцинации, не означает, что они должны идти на прививку немедленно.

По словам заместителя министра здравоохранения Йозефа Павловича, рекомендация о том, что люди должны получать 4-ю дозу только в конце августа или начале осени, остается в силе.

Речь идет о том, чтобы защитный эффект вакцинации был максимально сильным в засушливые осенние и зимние месяцы, когда ожидается большее воздействие вируса на здоровье. Поэтому люди должны проконсультироваться со своим врачом, добавил он.

4-ю дозу можно получить сначала в пунктах вакцинации без регистрации, а позже - у терапевтов, которые должны заказать вакцины. Министерство хочет запустить систему записи для других мест вакцинации в конце августа.

Министерство констатирует, что сейчас в стране действует 356 пунктов вакцинации. 4,2 миллиона из 10,5 миллионов жителей Чехии получили третью дозу. Базовую вакцинацию прошли 6,9 млн граждан.

Пик летней волны через неделю

На этой неделе лаборатории Чехии ежедневно сообщают о двух тысячах новых заражений. Это пока не отражается на больницах. Число госпитализированных во вторник приблизилось к 400, но число пациентов в тяжелом состоянии не увеличивается.

«Пока мы не видим, чтобы распространение летней волны имело какие-либо серьезные последствия для здоровья. Подавляющее большинство инфицированных до сих пор имеют бессимптомное или легкое течение. Тяжелые случаи инфекции, когда пациенты попадают в отделение интенсивной терапии, сейчас скорее исключение», — заверил Radiožurnál директор Института медицинской информации и статистики (ÚZIS) Ладислав Душек.

По его словам, летняя волна ковида приближается к своему пику, который он ожидает через неделю-десять дней.

Источник: seznamzpravy.cz

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