Ковид в период отпусков. Где он распространяется больше всего и куда брать с собой медицинские маски

Как развивается ситуация с коронавирусом на популярных среди чешских туристов направлениях? Италия или Греция, например, в настоящее время находятся в худшем положении, чем Чехия. Подробнее о том, какие карантинные меры сейчас действуют в различных странах, читайте в этой статье.

Испания

Средний прирост новых инфекций в Испании снижается с середины июля. В последние дни июля в стране с населением около 47 миллионов человек в среднем количество заболевших не достигало и десяти тысяч.

По информации правительства Испании, туристам из стран-членов ЕС, решившим отправиться на материковую или островную (Балеарские и Канарские острова) Испанию, не нужно предъявлять справку о прививках или делать тесты перед поездкой.

Однако в стране нужно обязательно носить респираторы в общественном транспорте, медицинских учреждениях, социальных центрах и аптеках.

Италия

Даже в Италии нет необходимости предъявлять ковид-паспорт или отрицательный тест с первого июня, сообщает местное министерство здравоохранения. Кроме того, остается в силе обязательное ношение респираторов FFP2 в общественном транспорте (до 30 сентября).

Тем не менее, Министерство иностранных дел Чехии рекомендует туристам в Италии носить маски в закрытых помещениях. В последние недели в стране наблюдается резкий рост числа инфицированных, которое в середине июля превысило сто тысяч в сутки. В Италии около 60 миллионов жителей.

Греция

Поездки в Грецию без необходимости предъявления ковид-паспорта или теста возможны уже несколько месяцев. Тем не менее, МИД предупреждает о высоком количестве инфицированных, которое в июле, по имеющимся данным, даже преодолело порог в 50 000 новых зарегистрированных случаев в день в стране с населением, сравнимым с Чехией. Наиболее заражены Афины, столичный регион Аттика и популярные у туристов острова Эгейского и Ионического морей и Крит.

Обязательные маски и респираторы остаются в силе в общественном транспорте, медицинских учреждениях и аптеках с 1 июля.

Хорватия

В Хорватии почти нет ковидных ограничений. Поэтому не нужно предоставлять цифровой сертификат covid. В стране также отказались от обязательных масок и респираторов. По данным местного правительства, они обязательны только для входа в медицинские и социальные учреждения.

По имеющимся данным, в июле количество новых случаев заражения не превышало 1500 человек в сутки. В Хорватии проживает около 4 миллионов человек.

Болгария

Среднесуточный прирост новых инфицированных с начала июля увеличивается в Болгарии — стране с населением в семь миллионов человек. Согласно опубликованным данным, в последние дни июля фиксируется от 1600 до 1700 новых случаев заражения.

Хотя особых требований для въезда в страну нет, Софийская инспекция здравоохранения объявила об обязательном ношении масок в медицинских учреждениях, аптеках, оптиках, аптеках и общественном транспорте мегаполиса. Эти правила вступили в силу в середине июля. По данным Министерства иностранных дел, ограничения на ношение масок в определенных помещениях также распространяются на Бургасскую и Софийскую области и город Габрово.

Франция

В настоящее время нет ограничений на въезд во Францию ​​из-за коронавируса. С 1 августа подтверждать наличие сертификата ЕС больше не нужно. Маски и респираторы также не обязательны в общественном транспорте, а с 1 августа даже в медицинских учреждениях. Тем не менее, они остаются здесь рекомендованными, сообщает правительство Франции.

В стране с населением около 67 миллионов человек в начале июля наблюдался стремительный рост числа новых инфекций. В первой половине месяца количество увеличилось до 129 000 в сутки. Однако число новых инфицированных в настоящее время снижается. Поэтому туристы должны в первую очередь следовать правилам местных органов власти.

Турция

Путешественникам, решившим посетить Турцию этим летом, больше не нужно предъявлять справку о прививках или ПЦР-тесты при въезде в страну. Однако даже здесь число новых инфицированных с начала июля увеличивается. Если в начале июля власти страны с населением 84 млн человек регистрировали по несколько десятков новых заражений в день, то к концу месяца их число исчислялось сотнями. Однако из-за ограниченного тестирования реальные данные о количестве инфицированных могут быть искажены.

Египет

С 17 июня Египет также решил снять коронавирусные ограничения на въезд в страну. Таким образом, все иностранные туристы могут посещать Египет без необходимости предъявлять подтверждение о прививки или отрицательный тест. Однако в начале июля местное министерство здравоохранения сообщило, что число новых случаев заражения ковидом в стране несколько увеличилось (менее чем на 7%).

Источник: seznamzpravy.cz