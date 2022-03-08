Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Коронавирус
Ковид в период отпусков. Где он распространяется больше всего и куда брать с собой медицинские маски

Ковид в период отпусков. Где он распространяется больше всего и куда брать с собой медицинские маски

Партнер рубрики:
Kochy
02 августа
18:56
229
Как развивается ситуация с коронавирусом на популярных среди чешских туристов направлениях? Италия или Греция, например, в настоящее время находятся в худшем положении, чем Чехия. Подробнее о том, какие карантинные меры сейчас действуют в различных странах, читайте в этой статье.

Ковид в период отпусков. Где он распространяется больше всего и куда брать с собой медицинские маски

Испания

Средний прирост новых инфекций в Испании снижается с середины июля. В последние дни июля в стране с населением около 47 миллионов человек в среднем количество заболевших не достигало и десяти тысяч. 

По информации правительства Испании, туристам из стран-членов ЕС, решившим отправиться на материковую или островную (Балеарские и Канарские острова) Испанию, не нужно предъявлять справку о прививках или делать тесты перед поездкой. 

Однако в стране нужно обязательно носить респираторы в общественном транспорте, медицинских учреждениях, социальных центрах и аптеках.

Италия

Даже в Италии нет необходимости предъявлять ковид-паспорт или отрицательный тест с первого июня, сообщает местное министерство здравоохранения. Кроме того, остается в силе обязательное ношение респираторов FFP2 в общественном транспорте (до 30 сентября). 

Тем не менее, Министерство иностранных дел Чехии рекомендует туристам в Италии носить маски в закрытых помещениях. В последние недели в стране наблюдается резкий рост числа инфицированных, которое в середине июля превысило сто тысяч в сутки. В Италии около 60 миллионов жителей. 

Греция

Поездки в Грецию без необходимости предъявления ковид-паспорта или теста возможны уже несколько месяцев. Тем не менее, МИД предупреждает о высоком количестве инфицированных, которое в июле, по имеющимся данным, даже преодолело порог в 50 000 новых зарегистрированных случаев в день в стране с населением, сравнимым с Чехией. Наиболее заражены Афины, столичный регион Аттика и популярные у туристов острова Эгейского и Ионического морей и Крит. 

Обязательные маски и респираторы остаются в силе в общественном транспорте, медицинских учреждениях и аптеках с 1 июля. 

Хорватия

В Хорватии почти нет ковидных ограничений. Поэтому не нужно предоставлять цифровой сертификат covid. В стране также отказались от обязательных масок и респираторов. По данным местного правительства, они обязательны только для входа в медицинские и социальные учреждения. 

По имеющимся данным, в июле количество новых случаев заражения не превышало 1500 человек в сутки. В Хорватии проживает около 4 миллионов человек. 

Болгария

Среднесуточный прирост новых инфицированных с начала июля увеличивается в Болгарии — стране с населением в семь миллионов человек. Согласно опубликованным данным, в последние дни июля фиксируется от 1600 до 1700 новых случаев заражения. 

Хотя особых требований для въезда в страну нет, Софийская инспекция здравоохранения объявила об обязательном ношении масок в медицинских учреждениях, аптеках, оптиках, аптеках и общественном транспорте мегаполиса. Эти правила вступили в силу в середине июля. По данным Министерства иностранных дел, ограничения на ношение масок в определенных помещениях также распространяются на Бургасскую и Софийскую области и город Габрово. 

Франция

В настоящее время нет ограничений на въезд во Францию ​​из-за коронавируса. С 1 августа подтверждать наличие сертификата ЕС больше не нужно. Маски и респираторы также не обязательны в общественном транспорте, а с 1 августа даже в медицинских учреждениях. Тем не менее, они остаются здесь рекомендованными, сообщает правительство Франции. 

В стране с населением около 67 миллионов человек в начале июля наблюдался стремительный рост числа новых инфекций. В первой половине месяца количество увеличилось до 129 000 в сутки. Однако число новых инфицированных в настоящее время снижается. Поэтому туристы должны в первую очередь следовать правилам местных органов власти. 

Турция

Путешественникам, решившим посетить Турцию этим летом, больше не нужно предъявлять справку о прививках или ПЦР-тесты при въезде в страну. Однако даже здесь число новых инфицированных с начала июля увеличивается. Если в начале июля власти страны с населением 84 млн человек регистрировали по несколько десятков новых заражений в день, то к концу месяца их число исчислялось сотнями. Однако из-за ограниченного тестирования реальные данные о количестве инфицированных могут быть искажены. 

Египет

С 17 июня Египет также решил снять коронавирусные ограничения на въезд в страну. Таким образом, все иностранные туристы могут посещать Египет без необходимости предъявлять подтверждение о прививки или  отрицательный тест. Однако в начале июля местное министерство здравоохранения сообщило, что число новых случаев заражения ковидом в стране несколько увеличилось (менее чем на 7%).

Источник: seznamzpravy.cz



читайте по теме
Assets
02 августа
17:55
303
Общество
Водитель такого точно не ожидал. В Чехии на проезжающее авто упал безмоторный самолёт
Assets
02 августа
17:40
257
Жизнь
Где в Чехии найти книги на украинском
Assets
02 августа
17:12
165
Путешествия
Заходите в чешский онлайн-банкинг через поисковик? Будьте осторожны, вас ждет ловушка от мошенников
Assets
02 августа
15:23
641
Общество
Полиция Чехии разыскивает сбежавшего заключенного. В поиске задействовали собак и вертолет
Последние новости:
Assets
02 августа
19:30
58
Общество
Стало известно, как будет выглядеть канатная дорога из пражского района Подбаба в Богнице
Assets
02 августа
17:55
303
Общество
Водитель такого точно не ожидал. В Чехии на проезжающее авто упал безмоторный самолёт
Assets
02 августа
15:23
641
Общество
Полиция Чехии разыскивает сбежавшего заключенного. В поиске задействовали собак и вертолет
Assets
02 августа
14:35
391
Общество
Чиновница в Чехии украла 8 миллионов крон и получила условное наказание
Assets
02 августа
13:28
295
Общество
В среду в Чехии будет сильная жара, возрастает риск пожаров
Assets
02 августа
13:05
488
Общество
Менее 6 м2 на человека. Размещение беженцев в Чехии не соответствует жилищным нормам
Assets
02 августа
11:55
272
Общество
Пожарные рассчитывают в ближайшее время потушить пожар в Чешской Швейцарии
Assets
02 августа
10:04
376
Общество
В Праге на одного жителя приходится в два раза больше автомобилей, чем в Вене или Берлине. И они старые.
Assets
02 августа
08:50
1283
Экономика
Украина подождет, правительству надо разобраться с социальными последствиями кризиса, считают чехи
Assets
01 августа
19:44
662
Культура
В природном театре Дивока Шарка покажут оперу Бедржиха Сметаны «Две вдовы»


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы