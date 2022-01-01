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В Чехии стало снижаться количество случаев заражения коронавирусом

В Чехии стало снижаться количество случаев заражения коронавирусом

Партнер рубрики:
Kochy
03 августа
15:04
191
Во вторник, 2 августа, рост числа новых подтвержденных случаев коронавируса в Чехии снова замедлился. Их было 3079, т.е. на 10% меньше, чем неделю назад. Однако такими же темпами сокращалось и количество тестов на коронавирус.

В Чехии стало снижаться количество случаев заражения коронавирусом

Это следует из данных на сайте Минздрава.  

Ежедневное число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в последнее время растет. В конце прошлой недели рост числа зараженных начал замедляться. 

Однако количество тестов на коронавирус также упало во вторник. Было проведено около 6300 ПЦР-тестов и 3800 тестов на антигены, что в сумме примерно на 11% меньше, чем неделю назад. Таким образом, доля положительных тестов была такой же, как и в предыдущий вторник, несмотря на снижение числа новых инфицированных. Самая многочисленная категория тестов сейчас — диагностическая, когда тестируют людей, у которых проявляются симптомы заболевания.  

Количество людей, попавших в больницу с COVID-19, во вторник осталось примерно таким же, как и неделю назад. По состоянию на предыдущий вторник было 1225 госпитализированных, а на этой неделе во вторник 1212. Но число тяжелобольных изменилось более значительно, упав с 44 неделю назад до 31 в настоящее время. 

Но количество смертей людей с covid-19 продолжает расти. По данным министерства, за последние семь дней скончались 85 человек по сравнению с 61 на предыдущей неделе. 

На сегодняшний день немного снизился так называемый показатель заболеваемости, то есть количество новых подтвержденных случаев заражения за последние семь дней на 100 000 жителей. Со 151 случая во вторник он упал до 148. Самый высокий показатель заболеваемости по-прежнему в Праге — 200 случаев на 100 000 жителей в неделю, а самый низкий — в Либерецком крае — 95 случаев. 

Около 6,89 млн человек в Чешской Республике были полностью привиты от этой болезни, а около 4,27 млн ​​человек получили бустерную дозу вакцины. Во вторник было вакцинировано более 4900 человек, что примерно на четверть меньше, чем неделю назад. 

Источник: ceskenoviny.cz



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