Летняя волна коронавируса покидает Чехию

​В пятницу в Чехии было выявлено 2194 новых случая коронавируса, что на 212 меньше, чем неделю назад. Число госпитализированных пациентов с ковидом уменьшилось на 200 в сравнении с неделей ранее и теперь составляет 1025.

Количество пациентов в тяжелом состоянии существенно не изменилось — в больницах находилось 33 человека. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

В пересчете на 100 000 жителей в Чехии за последние семь дней зафиксировано 117 случаев заражения. Неделю назад семидневная заболеваемость составляла 137 случаев. Инфекция больше всего распространяется в Праге, где подтверждено 153 случая на 100 тысяч жителей. За ним следует Моравско-Силезский край, где этот показатель составляет 124 случая. Напротив, на Высочине показатель заболеваемости находится на уровне 83 случаев на 100 000 человек за последнюю неделю. Уровень заболеваемости ниже 100 также зарегистрирован в Либерецком, Южночешском и Пльзеньском краях.

Эпидемия коронавируса начала нарастать в Чехии в первую неделю июня после того, как с начала марта количество инфицированных снижалось. Но в середине летних каникул тренд снова изменился. Ежедневный прирост инфицированных в недельном сравнении снижается третью неделю подряд. На этой неделе число новых заражений ни разу не превышало 3000. Ближе всего к этому был понедельник, когда к статистике прибавилось 2950 новых случаев. Подавляющее большинство инфицированных имеют легкое течение заболевания, не требующее госпитализации.

По мнению специалистов, вакцинация защищает от тяжелого течения болезни, но интерес к вакцинам от коронавируса пока невысок. В пятницу было вакцинировано более 7350 человек, большинство из них, как и в предыдущие дни, пришли на первую или вторую бустерную дозу вакцины. На сегодняшний день почти 6,89 миллиона человек прошли полную вакцинацию от коронавируса. Работники здравоохранения ввели примерно 4,36 миллиона бустерных доз.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии в марте 2020 года на этой неделе превысило четыре миллиона. За все время эпидемии было зарегистрировано почти 295 000 случаев так называемого повторного заражения. С начала эпидемии в Чехии умерло 40 634 человека, инфицированных коронавирусом.

Источник: seznamzpravy.cz