Чешские школы не планируют проводить тестирование на коронавирус. При этом срок годности антигенов подходит к концу.

​Министерство образования Чехии имеет запас из 16 миллионов тестов на антигены. Но срок действия первой партии истекает в декабре. При этом тестирования в школах пока не планируется.

«Во-первых, это входит в компетенцию Минздрава. Но министр (Властимил Валек из TOP 09) ничего не готовит», — сказал Seznam Zprávy министр образования Владимир Балаш. «Мы не должны проводить тестирование по всем направлениям или закрывать школы», — добавляет он.

Минздрав также подтверждает, что никаких карантинных мер для школ с сентября не планируется.

«Однако, если эпидемическая ситуация в связи с возможной осенней волной covid-19 потребует конкретных мер, мы проконсультируем и подготовим их в сотрудничестве с Министерством образования, культуры и спорта», — сказал пресс-секретарь министерства Ондржей Якоб.

«Тем не менее, по-прежнему актуально, чтобы школы и школьные учреждения обращали внимание на повышенную гигиену во всей своей деятельности, связанной с обеспечением образовательного процесса», — призывает он.

Однако в Министерстве образования имеется относительно большой запас тестов на антигены. Они были куплены в рамках государственных закупок, проведенных Управлением государственных материальных резервов в декабре прошлого и январе этого года.

Первоначально в ведомстве рассчитывали, что они будут использоваться для тестирования в прошлом учебном году. Но в итоге осталось 16,1 млн штук. Сейчас они находятся на складах, некоторые партии уже будут просрочены в декабре.

«Тесты принадлежат Министерству образования, но поскольку они хранятся у нас, мы следим за сроком их годности. Мы также обратили внимание министерства, которое в курсе ситуации», — подтверждает Павел Швагр, председатель Государственного управления материальных резервов.

Контракты были составлены таким образом, что срок действия тестов должен составлять не менее девяти месяцев с даты поставки. Это реально означает, что срок годности первых партий истекает в декабре, а последних — в мае 2023 года.

Если бы государство решило провести повторное тестирование по всем направлениям, текущего запаса хватило бы примерно на 12 раундов тестирования. В материале, представленном Министерством образования, культуры, спорта и науки правительству в конце прошлого года, рассчитан расход максимум 1,4 млн тестов за тур для всех учеников начальной и средней школы. Однако большая часть из них привиты, поэтому установленная обязанность на них все равно не распространяется и тесты останутся.

В прошлом учебном году школы тестировали учеников трижды в начале сентября, а затем с ноября до конца года.

«Как использовать тесты, решает Минздрав или правительство в зависимости от текущей эпидемической ситуации. Если будет принято решение использовать их в школах, мы рассчитываем на использование этих запасов тестов», — говорит пресс-секретарь Министерства образования Анета Леднова.

Источник: seznamzpravy.cz

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