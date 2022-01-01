​За последнюю неделю на 100 000 жителей приходится 107 инфицированных. Показатель заболеваемости растет три дня подряд.

Эпидемия коронавируса в Чехии ускорилась. В среду был зафиксирован 2281 подтвержденный случай заражения, что примерно на 350 больше, чем неделю назад. С другой стороны, в недельном сравнении количество госпитализированных пациентов уменьшилось. Сейчас их 700 — на 100 меньше, чем в прошлую среду. Это следует из данных Минздрава.

Рост числа людей, инфицированных коронавирусом, продолжал ускоряться на протяжении большей части прошлой недели. В выходные распространение инфекции ненадолго замедлилось, но первые три дня вновь принесли более высокие суточные приросты числа инфицированных. В среду лаборатории провели почти 9000 тестов, что примерно на тысячу больше, чем неделю назад.

За последнюю неделю на 100 000 жителей приходится 107 инфицированных. Наиболее благоприятная ситуация в Карловарском и Оломоуцком краях, где уровень заболеваемости равен 91. Напротив, самый высокий показатель заболеваемости в Краловеградецком крае, где показатель составляет 128 случаев заражения на 100 000 жителей.

Хотя общее количество пациентов с COVID-19 в больницах уменьшилось по сравнению с прошлой неделей, количество госпитализированных в тяжелом состоянии увеличилось. Сейчас их 29, а неделю назад было на треть меньше.

С начала эпидемии в марте 2020 года в Чехии подтверждено более 4,05 млн случаев заражения коронавирусом. В это число не входят случаи, когда кто-то заражался повторно. От коронавируса в стране скончались 40 883 человека.

6,89 млн человек были полностью вакцинированы против COVID-19 в Чехии. Первую ревакцинацию получили более 4,3 млн человек, вторую — почти 188 тыс. В среду было вакцинировано 6045 человек, что примерно на 240 человек больше, чем неделю назад.

Источник: seznamzpravy.cz