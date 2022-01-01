Глава ВОЗ: Конец пандемии коронавируса не за горами

По словам главы ВОЗ, число зарегистрированных смертей от covid-19 стало самым низким с марта 2020 года. «Мы никогда не были в более благоприятном положении для прекращения пандемии. Мы еще не достигли этого, но конец близок», — заявил он.
В то же время он призвал к активному тестированию и вакцинации: «Тот, кто бежит марафон, не останавливается, когда видит финишную черту. Он бежит еще более решительно, со всей своей энергией. И мы должны сделать это».
В противном случае, по его словам, есть риск появления новых вариантов вируса и новых смертей.
Согласно планам ВОЗ, каждая страна должна стремиться к тому, чтобы 70% населения и 100% пожилых людей и медицинского персонала были вакцинированы.
В Чехии, по данным Минздрава, против ковида вакцинировано более 65% населения, то есть около 6,97 миллиона человек.
В первые два года пандемии, до весны 2022 года, затяжной ковид затронул примерно 17 миллионов жителей Европейского региона ВОЗ, в который входят 53 страны, в том числе Израиль и государства Центральной Азии.
Данные ВОЗ подчеркивают «острую потребность в дополнительном анализе, дополнительных инвестициях, большей поддержке и большей солидарности с теми, кто столкнулся с этой болезнью», — заявил на встрече в Тель-Авиве региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.
Авторы исследования подсчитали, что у каждой третьей женщины в целом и у каждой пятой жительницы европейского региона ВОЗ разовьется длительный ковид. У женщин он встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин.
«Невозможно, чтобы их страдания продолжались в условиях общего молчания», — сказал Клюге о жертвах длительного ковида.
Термин «длительный ковид» (или «продолжительный ковид») охватывает ряд симптомов, включая усталость, боли в теле, одышку, перепады настроения и когнитивные проблемы.
Риск длительного ковида резко возрастает, если тяжелое течение заболевания потребовало госпитализации.
Источник: seznamzpravy.cz
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