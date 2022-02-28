Будет ли омикрон последним вариантом коронавируса? На вопросы отвечает чешский ученый.

Коронавирус SARS-CoV-2 претерпел довольно много изменений с момента его открытия в 2019 году. Сейчас ученые выступили с утверждением, что самый распространенный в настоящее время вариант омикрон может оказаться последним. Что именно это будет означать для развития пандемии?

По мнению ученых из Covid-19 Genomic Project омикрон может быть последним вариантом ковида. Об этом сообщил директор проекта Джеффри Барретт британской газете The Times.

Ученые предполагают, что омикрон станет последним вариантом, поскольку в настоящее время он значительно распространен в популяции, а новые варианты больше не появляются в больших масштабах. Кроме того, этот вариант вируса находился в среди нас дольше всех.

Но, по мнению чешского биохимика Яна Пачеса, это не означает, что мы полностью победили. Covid по-прежнему надвигается стремительными волнами, а создание целевых вакцин по-прежнему является сложной задачей, что усложняет борьбу с болезнью.

«То, что не будет еще одного большого нового варианта, не означает, что омикрон не будет продолжать развиваться. Пока мы не можем махнуть рукой на ковид», — говорит в интервью Seznam Zprávy ученый и популяризатор естествознания, работающий в Институте молекулярной генетики Академии наук.

Неужели омикрон можно считать последним вариантом?

В основном это правда. Причина в том, что мы почти не находим образцы, указывающие на другие варианты коронавируса, в отличие от последних лет. Например, еще год назад ковид отличался от страны к стране.

Варианты типа альфа и гамма возникли где-то из исходного ковида и распространились. Однако сегодня микрон практически везде.

Будет ли Covid везде одинаковым?

Когда мы говорим об омикроне, мы, конечно, имеем в виду различные его подварианты. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не дает новых названий и, с этой точки зрения можно сказать, что это последний вариант. В принципе, однако, можно сказать, что любой другой вариант будет дочерним вариантом омикрон.

Так перестанут ли появляться совершенно новые варианты?

По сути, можно сказать, что подварианты омикронов будут развиваться так же, как до сих пор развивались основные варианты. Один, в свою очередь, выигрывает, заражая большинство людей и вытесняя другие подварианты.

Однако надо сказать, что, например, варианты ВА.1 и ВА.5 отличаются значительно сильнее, чем, скажем, альфа от дельты. Это действительно больше касается именования.

Изменилось ли то, как мы справляемся с вирусом?

Это именно так. Что изменилось, так это сама пандемия. В начале ни у кого не было антител, чего сейчас нет. Подавляющее большинство уже переболели ковидом или вакцинированы, поэтому вирусу гораздо сложнее заразить их.

Ранее побеждал тот вариант, который распространялся быстрее всего. Сегодня побеждает тот, кто лучше всех сможет избежать антител. Вирус развивается, но по-другому.

Правда ли, что новый вариант приходит с новой волной?

Да, с каждой волной будет приходить другой вариант, который сможет лучше избегать антител от предыдущих волн. Похож на грипп.

Говоря о Covid-волнах, ученые из проекта Covid-19 Genom Project считают, что они будут уменьшаться и в конечном итоге могут сократиться до одной в год.

Мы думали, что из-за природы ковида он будет распространяться сезонно, как грипп. Но это точно не дело ближайших лет. В этом году тоже было больше волн, в том числе и летняя. Наоборот, кажется, что волны следуют друг за другом быстрее, что является проблемой.

Если бы ковид пришел одной волной, вирусологи могли бы больше сосредоточиться на нем и лучше бороться с ним.

Значит, пока нельзя создать более адресную вакцину, например, от гриппа?

Человек не в состоянии анализировать новую волну каждые 3 месяца, создавать таргетированную вакцину, тестировать, производить и распространять ее. Это значительно усложняет борьбу с болезнью.

Например, в борьбе с гриппом мы способны анализировать волну за год, при напряжении сил в два раза. Наоборот, кажется, что волны ковида больше и быстрее.

С моей точки зрения, это скорее эволюционное предположение, но данные его пока не оправдывают.

А пока не уместно ли рассматривать ковид как классическую сезонную болезнь, подобную гриппу?

Конечно, не как грипп, но ситуация существенно отличается от того, что было несколько лет назад. Теперь мы знаем, кто более чувствителен к вирусу, поэтому знаем группы риска. У нас есть прививки, которые предотвращают тяжелые заболевания и смерть.

Уже не стоит вводить жесткие карантины, как в Китае, но это по-прежнему смертельная болезнь и одна из самых частых причин смерти.

Мы пока не можем махнуть на это руками. Даже в настоящий момент заметны его последствия для здоровья в долгосрочной перспективе, а также для экономики и системы здравоохранения.

Вы имеете в виду, например, постковидные синдромы?

Да, так называемый долгий ковид останется проблемой. Даже человек, который, возможно, не был в больнице, может иметь долгосрочные последствия, которые будут продолжать влиять на здравоохранение и экономику.

Помог ли опыт предыдущих пандемий, таких как SARS и MERS, в исследовании поведения коронавируса?

К сожалению, не с тем, как идет пандемия. По сути, нам пришлось начинать с нуля. Две предыдущие пандемии имели существенно разное течение и, более того, нам удалось их в основном остановить. Так много людей никогда не встречали столько разных мутаций.

Сам масштаб эпидемии Covid-19 является чем-то новым для эпидемиологов. Мы полностью остановили SARS 1, а MERS каждый год появляется только локально. Однако при обоих заболеваниях было очень мало инфицированных по сравнению с covid-19.

В качестве примера мы использовали грипп, но никогда еще нам не удавалось так тщательно изучить ни одно вирусное заболевание.

То, с чем помогли предыдущие коронавирусы, в основном связано с их биологией. До момента открытия первого коронавируса вирусологи в основном имели с ними дело очень мало.

Источник: seznamzpravy.cz