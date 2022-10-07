Эпидемия ковида в Праге усиливается, число смертей за неделю выросло в четыре раза

Эпидемия covid-19 в Праге усиливается, число летальных исходов растет. За минувшую неделю в столице коронавирусом заразились 2626 человек. Минздрав также зафиксировал 14 смертей за последние семь дней.

За последнюю неделю в Праге выявлено на 10% больше зараженных covid-19, чем в конце сентября. Число смертей от него увеличилось почти в четыре раза за семь дней. На прошлой неделе было зарегистрировано четыре смерти, а за последние семь дней — 14.

На прошлой неделе число новых зараженных в Праге также увеличилось в выражении на душу населения. Показатель заболеваемости, то есть число заразившихся за последние семь дней на каждые 100 тысяч жителей, на сегодняшний день составляет 197 случаев (неделю назад — 186 случаев).

Прага занимает второе место по уровню заболеваемости среди всех регионов Чехии. Этот показатель выше только в Краловеградецком крае, где на сегодняшний день он составляет 227 случаев на 100 тысяч жителей.

Количество людей, заразившихся коронавирусом, в Праге начало увеличиваться на рубеже мая и июня, как и во всей Чешской Республике. Тогда ежедневный прирост исчислялся десятками случаев, а в середине июля превысил 700.

В августе прирост замедлился, но в начале сентября распространение коронавируса вновь начало усиливаться. На прошлой неделе только в столице ежедневный прирост числа зараженных превысил 600 человек.

Источник: seznamzpravy.cz

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