Минздрав Чехии: изоляцию из-за коронавируса можно будет отменить

По словам министра здравоохранения Чехии Властимила Валека (TOP 09), covid-19 может быть исключен из списка болезней, при которых обязательна изоляция. На вопрос журналистов в субботу в Брно министр сказал, что может представить, что это произойдет в первой половине следующего года.

Но, по словам Валка, рекомендации должны давать эксперты. «Это не то, что решает политик, это профессиональное дело. У нас здесь есть Национальный институт управления пандемией, который должен дать четкие рекомендации. С того момента, как будет дана эта рекомендация, ковид будет устранен из списка таких заболеваний», - сказал министр.

Однако, по его словам, предполагается, что преобладающий в настоящее время вариант коронавируса омикрон не будет продолжать мутировать и что текущая субмутация будет слабой. «Лично я хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее», — заявил Валек, имея в виду отмену изоляции.

Эпидемиолог Растислав Мадьяр недавно говорил о профессиональных дебатах на тему того, будет ли по-прежнему необходима изоляция для зараженных Covid-19 и как долго. По его словам, международные дебаты по этой теме начнутся весной. Но есть одно условие — что не появится новый опасный вариант вируса. Сама Чехия не может решить, что больше не будет требовать изоляции от инфицированных. Это может означать сложности, например, при путешествии в другие страны.

Так же говорил и Валек. «Мы очень интенсивно следим за ситуацией, и я назначил конкретного человека в Министерстве здравоохранения для регулярного контроля. И, может быть, мы будем теми, кто осветит тему и предложит ее», - сказал министр.

В настоящее время преобладающим вариантом коронавируса является именно омикрон, который вызывает иные симптомы, чем классический ковид, например, отсутствует характерная ранее потеря обоняния и вкуса, а заболевание не имеет столь тяжелого течения у большинства людей. Но он значительно более заразен. С конца июня Чехия пережила две легкие волны коронавируса, когда максимальное количество положительных тестов в день составляло около 4700, а в больницах находилось не более 2000 пациентов с коронавирусом.

Источник: novinky.cz