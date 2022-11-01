Чешские СМИ: коронавирус в Китае распространяется с огромной скоростью, заразиться может десятая часть населения Земли

Эти 800 млн человек, которые могут заразиться коронавирусом в ближайшие месяцы, по мнению китайских экспертов в области здравоохранения, составляют около 10% населения мира.
«Для оценки скорости распространения болезни ученые часто используют параметр, называемый числом R. Число R указывает, сколько людей в среднем заражает один больной. Например, в начале пандемии весной 2020 года число R было около 2 или 3», — сказал эпидемиолог Бен Коулинг, работающий в Университете Гонконга.
В то время каждый человек заражал в среднем 2 или 3 человека. Во время распространения штамма омикрон число R в Соединенных Штатах прошлой зимой выросло до 10 или 11.
По оценкам ученых из Национальной комиссии здравоохранения Китая, текущее число R в Китае составляет 16. «Это действительно высокий уровень заражения», — сказал Коулинг.
Он также добавил, что прошлой зимой число случаев заболевания в США удваивалось примерно каждые три дня. В Китае число заболевших удваивается каждые несколько часов.
Си Чен, исследователь глобального здравоохранения из Йельского университета, заявил, что первая волна коронавируса после ослабления мер может охватить до 60% населения Китая.
Эпидемиолог Эрик Фейгл-Динг разместил в своем аккаунте в Твиттере видеоролики о переполненных китайских больницах. По его словам, нынешняя ситуация — это только начало последующего коллапса больниц.
Отношение правящей Коммунистической партии Китая ко всему происходящему пугает. «Пусть заражаются те, кому суждено, пусть те, кому суждено, умирают», — процитировал эпидемиолог позицию Пекина в своем твите.
На кадрах видны переполненные больничные коридоры, где тела умерших накрыты одеялами.
Источник: novinky.cz
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