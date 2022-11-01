Чешские СМИ: коронавирус в Китае распространяется с огромной скоростью, заразиться может десятая часть населения Земли

Больницы в Китае заполняются после ослабления мер по борьбе с коронавирусом. Страна столкнулась с самым большим ростом заболеваемости коронавирусом в мире. По мнению китайских экспертов в области здравоохранения, в ближайшие несколько месяцев могут заразиться до 800 млн человек. Согласно прогнозам экспертов, умереть от болезни могут более полумиллиона человек.

Эти 800 млн человек, которые могут заразиться коронавирусом в ближайшие месяцы, по мнению китайских экспертов в области здравоохранения, составляют около 10% населения мира.

«Для оценки скорости распространения болезни ученые часто используют параметр, называемый числом R. Число R указывает, сколько людей в среднем заражает один больной. Например, в начале пандемии весной 2020 года число R было около 2 или 3», — сказал эпидемиолог Бен Коулинг, работающий в Университете Гонконга.

В то время каждый человек заражал в среднем 2 или 3 человека. Во время распространения штамма омикрон число R в Соединенных Штатах прошлой зимой выросло до 10 или 11.

По оценкам ученых из Национальной комиссии здравоохранения Китая, текущее число R в Китае составляет 16. «Это действительно высокий уровень заражения», — сказал Коулинг.

Он также добавил, что прошлой зимой число случаев заболевания в США удваивалось примерно каждые три дня. В Китае число заболевших удваивается каждые несколько часов.

Си Чен, исследователь глобального здравоохранения из Йельского университета, заявил, что первая волна коронавируса после ослабления мер может охватить до 60% населения Китая.

Эпидемиолог Эрик Фейгл-Динг разместил в своем аккаунте в Твиттере видеоролики о переполненных китайских больницах. По его словам, нынешняя ситуация — это только начало последующего коллапса больниц.

Отношение правящей Коммунистической партии Китая ко всему происходящему пугает. «Пусть заражаются те, кому суждено, пусть те, кому суждено, умирают», — процитировал эпидемиолог позицию Пекина в своем твите.

На кадрах видны переполненные больничные коридоры, где тела умерших накрыты одеялами.

Источник: novinky.cz

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